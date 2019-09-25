Дайте насмотреться на кровиночку: годовалую дочку привезли в палату к умирающей Заворотнюк

Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку. Правда, что происходило у больничной койки, никто не знает – посторонним вход заказан.
В октябре Миле Чернышевой исполнится годик. У Анастасии были грандиозные планы по празднованию первого дня рождения долгожданной доченьки. Суждено ли им исполниться, учитывая состояние "прекрасной няни", бог ведает.
Напомним, что дочь родилась у Заворотнюк в результате ЭКО – актрисе уже 48 лет, забеременеть естественным путем не удавалось. Врачи связывают экстракорпоральное оплодотворение с риском развития онкологического заболевания.
Ученые провели исследование, которое показало, что у дам, имевших опыт ЭКО, на 37% выше вероятность возникновения рака. Виновата в этом агрессивная гормональная терапия, которой подвергается женщина, решившаяся на опасную процедуру.
В 2015 году при схожих обстоятельствах умерла Жанна Фриске. У нее диагностировали глиобластому – неоперабельную опухоль головного мозга. Был объявлен сбор средств, привлечены лучшие иностранные специалисты, но спасти певицу не удалось.
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