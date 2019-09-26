"Время работает не нас": появилась информация о смерти Заворотнюк

Весть о больной раком мозга Заворотнюк в последнее время стала чуть ли не самой обсуждаемой. Недавно о судьбе актрисы сделали страшное заявление.

Шансы на выживание Анастасии Заворотнюк крайне малы. Артистка всегда имела предрасположенность к онкологии по астрологической карте, а периодические хирургические вмешательства и бьюти-процедуры только спровоцировали рак.

"Сейчас Анастасии поможет только народная мольба. Звезда театра и кино находится в эпицентре неизбежного астрологического тайфуна, из-за которого происходят все беды в ее жизни. И данное звездное явление на небе продлится еще целых несколько месяцев. "У Анастасии проблемы и помехи с восьмым домом, который как раз и отвечает за продолжительность жизни, а астрологические комбинации показывают онкозаболевания. Время работает не нас, и Анастасия могла избежать болезни сейчас, отодвинув ее на более поздние сроки", – говорит ведический астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев.

Сейчас артистка находится на волоске от смерти и ближайшие недели – самые тяжелые. "Через четрые месяцана звездном небе будет происходить спад того самого негативного тайфуна, в который и попала Анастасия. Если Заворотнюк наберется сил и сможет вытерпеть все испытания судьбы благодаря молитвам людей, она получит, пусть небольшие, но шансы на жизнь. Хочется пожелать родным Анастасии веры и терпения", – добавил он.