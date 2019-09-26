Умрет – забудут быстро: священник сорвался из-за больной Заворотнюк

Молчание о трагедии лежит в основе нравственности, и это должно быть понятно каждому, считает протоиерей. Скандал, который раздули вокруг диагноза Анастасии Заворотнюк, он считает издевательством.
"Человек страдает. Уже и родственники обращались, просили: пощадите человека, что же вы треплете ее имя... Это, конечно, край какой-то", – сокрушается священник. По его словам, достаточно просто представить себя на месте умирающей актрисы, чтобы прекратить распускать слухи, передает "Царьград".
Протоиерей считает, что друзьям и близким Заворотнюк следовало бы организовать сбор средств на ее лечение, а не ходить по ток-шоу, сообщает URA.ru. "Зачем вообще кормить людей сплетнями? У нас на этом построена половина телевидения", – недоумевает он.
"Вот умрет человек – забудут же его очень быстро. И найдут себе новую пищу, и опять будут трепать в зубах чужую судьбу!" – возмущается Ткачев.
Священник уверен, что само обсуждение таких вопросов на федеральных каналах непристойно. Он заявил, что ни один человек не должен до такой степени погружаться в сплетни.
Напомним, что рак у Анастасии Заворотнюк диагностировали около года назад. Некоторое время звезда "Моей прекрасной няни" лечилась за границей, после ее перевезли в Москву.
Состояние артистки резко ухудшилось в сентябре 2019 года. Сообщалось, что она впала в кому и перенесла несколько операций. Родственники отказываются в подробностях рассказывать о состоянии Анастасии Заворотнюк.
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