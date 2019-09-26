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"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?": Галкин высмеял Собчак

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Популярная телеведущая часто становится объектом насмешек. От колкостей в адрес журналистки не удержался и юморист Максим Галкин.
прочитано 651 раз

Артист опробовал новую программу Instagram Gradient, которая помогает определить, на какую знаменитость похож пользователь. Результаты оказались неожиданными для Максима Галкина. По мнению компьютера, артист похож на телеведущую Ксению Собчак.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

О неожиданном открытии супруг Примадонны рассказал в Сети. В качестве подтверждения юморист разместил коллаж из четырех фотографий, на которых он постепенно "превращается" в журналистку. "У кого-нибудь есть телефон Богомолова?" – с иронией поинтересовался он.

Большинство пользователей оценили юмор Максима Галкина. "Ничего смешнее я еще не видела", – призналась одна из комментаторов. Другой подписчик спросил у артиста, хочет ли он покататься на катафалке. "А на третьем фото Вы еще и на Юлю Барановскую смахиваете", – отметил еще один.

Остроумный пост также прокомментировали знаменитости. Певец Николай Басков и балерина Анастасия Волочкова ответили, что у них есть телефон Константина Богомолова. Исполнительница Светлана Лобода назвала фотографию смешной. Реакция Ксении Собчак не заставила себя долго ждать. "А-а-а", – коротко написала телеведущая.

Автор: 26 сентября 2019, 09:24
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Соня
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Все блеют, никак не могут остановиться!!!Легкотрудники!!! ЮМОРИСТЫ!!!
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