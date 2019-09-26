"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?": Галкин высмеял Собчак

Артист опробовал новую программу Instagram Gradient, которая помогает определить, на какую знаменитость похож пользователь. Результаты оказались неожиданными для Максима Галкина. По мнению компьютера, артист похож на телеведущую Ксению Собчак.
О неожиданном открытии супруг Примадонны рассказал в Сети. В качестве подтверждения юморист разместил коллаж из четырех фотографий, на которых он постепенно "превращается" в журналистку. "У кого-нибудь есть телефон Богомолова?" – с иронией поинтересовался он.
Большинство пользователей оценили юмор Максима Галкина. "Ничего смешнее я еще не видела", – призналась одна из комментаторов. Другой подписчик спросил у артиста, хочет ли он покататься на катафалке. "А на третьем фото Вы еще и на Юлю Барановскую смахиваете", – отметил еще один.
Остроумный пост также прокомментировали знаменитости. Певец Николай Басков и балерина Анастасия Волочкова ответили, что у них есть телефон Константина Богомолова. Исполнительница Светлана Лобода назвала фотографию смешной. Реакция Ксении Собчак не заставила себя долго ждать. "А-а-а", – коротко написала телеведущая.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Самая красивая женщина в мире?
Анастасия
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская