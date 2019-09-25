"Постепенно загибается": Галкина прорвало из-за эмоциональных слов подростка

Юморист отреагировал на эмоциональную речь 16-летней шведской школьницы в ООН. Максим Галкин посвятил Грете Тунберг пост в "Инстаграм".

Артист, которого буквально прорвало после просмотра ролика с участием девочки, поддержал ее позицию несмотря на то, что многим это выступление показалась срежиссированным. "Но разве то, что она говорит, это не правда?" – задался вопросом Максим Галкин.

По мнению юмориста, слова Тунбер об экологическом бедствии – чистая правда. "Мировые правительства заняты экологией планеты совершенно не в том объеме, который требует масштаб катастрофы. Главы государств тратят бешеные деньги на экономические экспансии, гонку вооружений и геополитические разборки, а тем временем планета постепенно загибается", – рассудил Галкин.

Также Максим рассказал о массовой гибели пчел и птиц в Америке, таянии арктических льдов и мусорном острове размером с Монголию, который бороздит океан. Комик удивлен тем, что ведущие мировые державы все еще не сплотились перед лицом надвигающейся опасности. "Мы больше похожи на мир накануне апокалипсиса", – отметил Максим Галкин.

После юморист подчеркнул, что говорить о проблемах экологии в России вдвойне тяжело, потому что "у нас не то, что пчелы – у нас многие люди на грани выживания". Максим Галкин опасается, что к тому моменту, когда наше отечество "окончательно встанет с колен и выпрямится", спасать уже будет нечего.