"Постепенно загибается": Галкина прорвало из-за эмоциональных слов подростка

Артист, которого буквально прорвало после просмотра ролика с участием девочки, поддержал ее позицию несмотря на то, что многим это выступление показалась срежиссированным. "Но разве то, что она говорит, это не правда?" – задался вопросом Максим Галкин.
По мнению юмориста, слова Тунбер об экологическом бедствии – чистая правда. "Мировые правительства заняты экологией планеты совершенно не в том объеме, который требует масштаб катастрофы. Главы государств тратят бешеные деньги на экономические экспансии, гонку вооружений и геополитические разборки, а тем временем планета постепенно загибается", – рассудил Галкин.
Также Максим рассказал о массовой гибели пчел и птиц в Америке, таянии арктических льдов и мусорном острове размером с Монголию, который бороздит океан. Комик удивлен тем, что ведущие мировые державы все еще не сплотились перед лицом надвигающейся опасности. "Мы больше похожи на мир накануне апокалипсиса", – отметил Максим Галкин.
После юморист подчеркнул, что говорить о проблемах экологии в России вдвойне тяжело, потому что "у нас не то, что пчелы – у нас многие люди на грани выживания". Максим Галкин опасается, что к тому моменту, когда наше отечество "окончательно встанет с колен и выпрямится", спасать уже будет нечего.
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Смешанные браки. Это хорошо?
Самая красивая женщина в мире?
Самая некрасивая женщина в мире