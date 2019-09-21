В Сети появились архивные видео семьи Галкина и Пугачевой

Аллу Пугачеву дети поздравили традиционно – милым стихотворением о маме и самодельными открытками. А вот подписали свои рисунки Лиза и Гарри по-французски.
Отметим, ранее певица поздравляла наследников с шестилетием без супруга-юмориста. Как писали "Дни.ру", важную дату семья отметила в Израиле, где артисты снимают апартаменты. Максим Галкин же вернулся к работе, в результате чего был вынужден покинуть семью.
Напомним, детей Максима Галкина поздравили поп-король Филипп Киркоров, продюсер, композитор Игорь Крутой, Николай Басков, певица Наташа Королева, актриса Алика Смехова, Светлана Лобода и многие другие. Разумеется, поздравили и оставили тысячи пожеланий детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой и огромная армия поклонников Примадонны и телеведущего.
Отметим, Максим Галкин чуть ли не каждый день публикует фото и видео из жизни своих наследников. Артист часто делится подробностями и забавными ситуациями с Лизой и Гарри, а пользователи Сети неизменно ставят Максиму Галкину лайки на его публикации.
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