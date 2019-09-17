Зачем родственники истязают Лидию Федосееву-Шукшину

События, которые сейчас происходят в семье Шукшиных, по накалу страстей с легкостью могут переплюнуть любой роман легендарного Василия Макаровича. Знаменитый классик и представить не мог, что спустя десятки лет его родственники погрязнут в череде скандалов и судебных разбирательств.

Пока дочери писателя выясняют, кому достанутся права на интеллектуальную собственность, его экс-супруга, 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, вновь попала в больницу. Поклонники народной артистки уверены – всему виной стресс, который пожилая женщина испытывает из-за постоянных разборок в семье.

Поводов для переживаний у актрисы действительно достаточно: недавно ее дочь Ольга Шукшина обвинила знаменитость в фиктивном браке с Бари Алибасовым. Вместо того, чтобы поддерживать мать, у которой в столь преклонном возрасте достаточно проблем со здоровьем, Ольга только подлила масла в огонь. "Король эпатажа" Бари Алибасов тоже не остался в стороне. Словно позабыв о тяжелобольной супруге, продюсер с остервенением выясняет отношения с дочерью Федосеевой-Шукшиной в эфирах ток-шоу на федеральных каналах.

Кажется, что родственники известной актрисы получают удовольствие от публичных скандалов. Они упиваются громкими конфликтами и с радостью обсуждают подробности личной жизни на глазах у миллионов зрителей. Главное – иметь нужный козырь в рукаве, яркий инфоповод, который станет причиной для очередной телезаварушки. Такое ощущение, будто попадание Лидии Николаевны в больницу становится для Шукшиных и Алибасова лишь еще одной возможностью объявить о новом раунде в затянувшейся битве. К сожалению, о самочувствии народной любимицы ее родные при этом почти не вспоминают.

Я уверен, что большинство телезрителей устали лицезреть набившего оскомину Бари Каримовича и тех представительниц клана Шукшиных, которые не вылезают из студий многочисленных ток-шоу. Куда больше людей интересуют здоровье и покой 80-летней Лидии Николаевны, которую в очередной раз довели до больничной койки. Так и до кончины недалеко. А ведь эта актриса стала своего рода живой легендой и народным достоянием. Может быть, ее на время стоит оградить от общения со скандальными родственниками? Думаю, это может пойти артистке только на пользу. Я надеюсь, что Шукшины найдут в себе силы примириться ради благополучия их самой старшей представительницы, которой сейчас однозначно не хватает мира и спокойствия.