"Сериал "Крот-2": трагедию Заворотнюк сравнили с громкой историей Алибасова

Уже неделю в Сети много пишут про звезду сериала "Моя прекрасная няня". Новостные заголовки выходили один тревожнее другого, Анастасии Заворотнюк предрекали страшную участь.
За выздоровление звезды молились всем миром. Многие хотели помочь семье знаменитости материально. Один федеральный канал даже готов был организовать сбор средств для Анастасии Заворотнюк.
К счастью, сегодняшний день, 19 сентября, принес добрую весть. Возможно, ужасные слухи о том, что артистка находится на пороге смерти сильно преувеличены. Анастасия действительно тяжело больна, однако надежда еще есть: в частной клинике в Москве ей проводят курсы лучевой терапии, и есть маленький шанс, что все обойдется.
Странно, но не все интернет-обыватели на вести, которые, казалось бы, должны принести облегчение, отреагировали положительно. Анастасию Заворотнюк внезапно сравнили с шоуменом Бари Алибасовым.
"И вообще, сейчас выяснится, что у Заворотнюк была обыкновенная простуда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сериал "Крот-2" от Анастасии Алибасовой!!!", "И комы нет, и другого ничего нет. Пока только одна брехня в СМИ. Когда прекратят эту истерию?" – пишут читатели "Дни.ру".
Напомним, в середине минувшего лета основатель группы "На-на" был госпитализирован с отравлением. Как сообщалось, Бари Алибасов случайно выпил средство для промывки труб "Крот". Появлялась информация, что шоумен получил химический ожог внутренних органов, после чего его даже пришлось ввести в медикаментозный сон. Всю неделю страна следила за состоянием здоровья звезды, народ призывали молиться за несчастного. Однако тот факт, что Бари Алибасов слишком быстро пошел на поправку, навел на мысли, мол, это всего лишь продуманный пиар-ход. Некоторые даже выразили негодование в социальных сетях.
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