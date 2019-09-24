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Иосифа тоже убил рак: вдова Кобзона в ужасе от состояния Заворотнюк

Нелли Кобзон. Фото: www.globallookpress.com
Вдова знаменитого певца Иосифа Кобзона рассказала, что думает о раке мозга у Заворотнюк. Женщина поделилась мыслями с прессой.
прочитано 1646 раз

Нелли следит за ситуацией с Анастасией уже очень давно. Напомним, что ее мужа также подкосила коварная болезнь. Иосиф Давыдович не сумел выкарабкаться, поэтому его супруга хорошо понимает, каково сейчас родным и близким "няни Вики".

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Женщина призвала поклонников не осуждать родных Заворотнюк за молчание. Она уточнила, что у семьи звезды российского кинематографа есть на то свои причины.

"Это дело каждого человека. Если ее родственники считают, что так лучше, значит, это нужно принять. Настя же может cама прочитать, что пишут о ней, о ее диагнозе, и расстроиться", – рассказала Нелли Кобзон в интервью корреспондентам издания "Собеседник".

Она добавила, что негатив может ухудшить настроение актрисы, а вместе с ним и общее состояние. Женщина предположила, что в сложившейся ситуации решение близких Заворотнюк может быть правильным.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

На волне печальных новостей о здоровье Анастасии Нелли вспомнила о том, как уходил ее муж. Напомним, что Кобзон сражался с коварным заболеванием более десяти лет. Женщина отметила, что врачи не скрывали от мэтра российской сцены подробности его состояния.

"Он всегда требовал, чтобы ему говорили только правду. У нас не оставалось другого выхода. Хотя порой мы говорили ему полуправду, чтобы сильно не расстраивать", – дополнила свой рассказ вдова певца.

Нелли добавила, что всегда хорошо относилась к Заворотнюк, но была не в курсе того, что происходит с актрисой. Она очень огорчилась, когда узнала диагноз "няни Вики", и выразила надежду, что артистка выкарабкается. Кроме того, вдова Кобзона сказала, что готова оказать посильную помощь, если таковая потребуется.

Автор: 24 сентября 2019, 17:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Всех под одну гребенку гребите
Гость
Ответить
Как Иосифа?!!!Какого Иосифа???Сталина????
1

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