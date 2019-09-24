"Диагнозы засекречены": в больнице проговорились о лечении Заворотнюк

Одна из медсестер крупной столичной клиники рассказала, что информации о состоянии Заворотнюк нет даже у персонала. Круг людей, которые имеют доступ к данным о здоровье звезды, сильно ограничен.
Оказалось, даже в самом медцентре никто толком ничего не знает о лечении Анастасии. "Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем все новости из прессы", – отметила медсестра.
По ее словам, особенно настойчивые пытаются подкупить сотрудников больницы. Суммы всего за несколько слов о состоянии онкобольной Заворотнюк предлагают немалые, но выведать ничего не удается, передает "Собеседник".
"От 100 тысяч до миллиона рублей – в зависимости от информации", – уточнила медсестра.
Зеваки просто так не смогут проникнуть в здание клиники. Строгий охранник на входе спрашивает всех о цели визита. Посторонних, которые пришли узнать о состоянии Заворотнюк, сразу просят покинуть помещение.
Напомним, что рак у Анастасии Заворотнюк, по некоторым данным, диагностировали около года назад. Долгие месяцы известная артистка проходила лечение за границей, но в итоге вернулась в Россию.
Ее состояние резко ухудшилось в сентябре 2019 года. Сообщалось, что Заворотнюк впала в кому. По предварительным данным, шансов на выздоровление мало: у звезды "Моей прекрасной няни" нашли неоперабельную опухоль головного мозга.
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