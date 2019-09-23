Обнародовано последнее интервью Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" поделилась самым сокровенным. Анастасия Заворотнюк призналась, в чем для нее смысл жизни.

Беседа с актрисой, которой ранее диагностировали рак мозга, готовилась в течение двух лет. Знаменитость заявила, что очень не любит, когда ее жалеют. В ее жизни было много перипетий и невзгод, но каждый раз Анастасия Заворотнюк с достоинством выходила из сложных ситуаций, не позволял себе опустить руки.

В программе "Однажды" на НТВ она призналась, что слава обрушились на нее в 33 года, когда артистка сыграла главную роль в сериале "Моя прекрасная няня". Однако популярность привлекла внимание зрителей не только к фильму, но и к личной жизни Анастасии Заворотнюк.

Тогда в семье звезды начались ссоры. В итоге актриса осталась одна с сумасшедшим рабочим графиком и двумя детьми. Она трудилась по 20 часов в день. Знаменитость призналась, что в то время ее чада подверглись настоящей травле.

"Директор школы, взрослый с сединами мужчина мог вызвать Аню и сказать ей: "Ты знаешь, мне кажется, твоя мама неправильно себя ведет". На что моя семилетняя дочка ему сказала: "Вы не имеете права рассуждать о поведении моей мамы". Они так умели меня защищать с маленького возраста", – поделилась Анастасия Заворотнюк. Она не перестает благодарить судьбу за детей.

По словам артистки, именно наследники ей дали все. Они для нее – смысл жизни. "Дети меня выстроили… До появления Ани у меня были метания: в чем смысл? Зачем? О чем жить? И так далее. Вот она есть, и она оправдывает все мое существование. И мне есть, зачем жить… Появился сын, и у меня есть личное солнце", – поведала актрисы. По словам Анастасии Заворотнюк, дети – это гарантия ее ежесекундного счастья.

Напомним, ранее ряд изданий сообщал, что актрису ввели в кому, однако потом эта информация опровергалась и источники заявляли, что состояние больной раком мозга Анастасии Заворотнюк тяжелое, но не критическое. Официальной информации по поводу болезни актрисы нет – родственники и врачи не давали никаких комментариев прессе.