"Все еще может обойтись": Заворотнюк перенесла вторую операцию

Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Состояние звезды тяжелое, но не критическое. Такое заявление сделал друг "Моей прекрасной няни" журналист Сергей Майоров.
По его словам, накануне он всю ночь общался с директором актрисы Мариной Потаповой и та рассказала ему, что врачи решились на второе хирургическое вмешательство. В результате, появился "маленький луч надежды", говорит Майоров.
"Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", – заявил она в эфире "Центрального телевидения".
По его словам, от Анастасии не отходят ни врачи, ни близкие. В ее палате дежурит муж Петр Чернышев и Марина Потапова. Покинуть больницу даже ненадолго у них все равно нет возможности – Майоров говорит, что медицинское учреждение буквально взяли в кольцо поклонники актрисы и папарацци.
Причем среди толпы видны люди с иконами, а также те, кто называет себя магами и предлагает соответствующую помощь. Журналист добавил, что Заворотнюк прекратила какое-либо общение с внешним миром.
"Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", – заявил Майоров.
Добавим, что официального подтверждения болезни Анастасии Заворотнюк нет. Родственники и врачи хранят молчание. По данным источников, у актрисы диагностирован рак мозга.
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