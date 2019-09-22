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Нарушила важный закон: вскрылись неожиданные подробности болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Российская актриса нарушила закон природы, родив третьего ребенка. Она сошла со своего предначертанного пути, что и стало причиной тяжелой болезни, уверены эксперты. 
прочитано 5609 раз

Нумеролог Евения Белова считает, что артистка должна была родить только двоих детей, однако она решила нарушить закон природы. Злокачественная опухоль стала развиваться сразу после того, как звезда перенесла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"У Анастасии не должно было быть третьего ребенка. Новая жизнь, которая не должна была появиться по законам природы, привела к нарушению этих самых законов и отступлению от своего пути. Из-за этого она заболела", – приводит слова эксперта Teleprogramma.pro.

По словам нумеролога, если бы Анастасия Заворотнюк отказалась от своих планов, то сейчас бы была счастлива со своим супругом – фигуристом Петром Чернышевым. "У них были бы прекрасные взаимоотношения", – подчеркнула Евгения Белова.

Ранее телеведущий Сергей Майоров сообщил журналистам, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Состояние звезды описывается как тяжелое. Несмотря на это у врачей и близких артистки "появилась надежда, что все может обойтись".

Напомним, в начале сентября СМИ стали распространять противоречивые сообщения о самочувствии актрисы, у которой диагностировали рак мозга. Якобы состояние Анастасии Заворотнюк настолько ухудшилось, что ее ввели в медикаментозную кому. Однако позднее эту информацию опровергли.

Автор: 22 сентября 2019, 10:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Этих нумерологов и предсказателей вместе собрать на необитаемом острове и пусть друг другу байки рассказывают.
Гость
Ответить
В ТОПКУ СИМУЛЯНТКУ ЗА🍾ВОРОТНИК!!! 👍👏😁👏👍
Гость
Ответить
Под такую « нумерологию» можно каждый шаг подтянуть опосля..... таких « хайпнумерологов» надо наказывать , чтобы воду не мутили....
Гость
Ответить
Крылова,а шо такое нумеролог ЕВения,может там букву в на б поменять надо.
Ромми
Ответить
Что за бред вы пишите? Вы наверное в детстве так любили сказки, что они до сих пор вас преследуют по жизни🤷‍♀️🤔🤦‍♀️
Гость
Ответить
Какую фигню вы пишите 🙈🙈
Гость
Ответить
Дебилы!
Гость
Ответить
Антон Красовский сделал...
Гость
Ответить
Пора уже каминг-аут сделать!!!
Гость
Ответить
Он любит конфеты мишка на севере!!!
1 2

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