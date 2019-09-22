Нарушила важный закон: вскрылись неожиданные подробности болезни Заворотнюк

Нумеролог Евения Белова считает, что артистка должна была родить только двоих детей, однако она решила нарушить закон природы. Злокачественная опухоль стала развиваться сразу после того, как звезда перенесла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
"У Анастасии не должно было быть третьего ребенка. Новая жизнь, которая не должна была появиться по законам природы, привела к нарушению этих самых законов и отступлению от своего пути. Из-за этого она заболела", – приводит слова эксперта Teleprogramma.pro.
По словам нумеролога, если бы Анастасия Заворотнюк отказалась от своих планов, то сейчас бы была счастлива со своим супругом – фигуристом Петром Чернышевым. "У них были бы прекрасные взаимоотношения", – подчеркнула Евгения Белова.
Ранее телеведущий Сергей Майоров сообщил журналистам, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Состояние звезды описывается как тяжелое. Несмотря на это у врачей и близких артистки "появилась надежда, что все может обойтись".
Напомним, в начале сентября СМИ стали распространять противоречивые сообщения о самочувствии актрисы, у которой диагностировали рак мозга. Якобы состояние Анастасии Заворотнюк настолько ухудшилось, что ее ввели в медикаментозную кому. Однако позднее эту информацию опровергли.
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