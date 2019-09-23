Бородину заподозрили в покупке дочери медали

Знаменитость поделилась радостным событием с поклонниками. "Капитошка 2019, у нас 2 место" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – написала Ксения Бородина, опубликовав фото дочери на вручении наград.
Однако реакция фолловеров оказалась неоднозначной. Некоторые заподозрили звезду в том, что девочка не своими силами получила награду. "Чтобы не вызывать подозрения, что она покупала первые места, на этот раз она купила второе!", "Все куплено!", "Конечно, с мамиными деньгами почему не первое!" – набросились на Ксению Бородину подписчики.
Но истинные поклонники порадовались за Марусю и поздравили с серебряной медалью девочку и ее маму. "Умничка! Так держать!", "Трудяга, умничка. Все победы впереди. Удачи во всем!", "Очень радостно смотреть на детские достижения! Только вперед, Марусенька", – высказались пользователи соцсети.
Примечательно, что всегда остро реагирующая на критику со стороны подписчиков Ксения Бородина, на сей раз решила проигнорировать нелестные заявления. Отметим, телеведущая всегда старалась заинтересовать своих детей полезными занятиями. Так, Маруся уже несколько лет ходит на гимнастику и успешно выступает на соревнованиях, чем Ксения Бородина очень гордится.
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