Ксения Бородина разразилась гневной отповедью после критики

Известная телеведущая резко отреагировала на критику учителя ее дочери Таи. Ксения Бородина в Инстаграм посоветовала хейтерам заняться своим образованием.



Ролик с урока старшей наследницы с педагогом вызвал шквал негативных отзывов. Подписчики Ксении Бородиной раскритиковали голос учителя и заявили, что сама звезда заставляет дочь заниматься бесполезными вещами.

Не выдержав нападок, телеведущая решила ответить злопыхателям. В разделе Сторис своего микроблога Ксения Бородина высказалась достаточно жестко. Она отметила, что поведение фолловеров расстроило не только ее саму, но и педагога. Из-за переживаний женщина даже не могла заснуть.

"Знаете, совсем не хочется начинать утро с негатива и хотелось бы поболтать с вами о чем-то приятном. Но сегодня произошел инцидент: я позвонила нашему учителю, который с Теюшей занимается, говорю: "Леночка, здравствуйте, трали-вали". Она мне говорит: "Ой, Ксень, всю ночь не спала. Там, комментарии…", – поделилась Ксения Бородина. Знаменитость отметила, что когда слышит такое, ей становится стыдно то, что некоторые из ее подписчиков так себя ведут.

"Стыдобища или кто вы, которые считают нужным комментировать голос вообще чужого человека. Волосы, ноги, руки… Вы любители пройтись", – продолжила ведущая шоу "Дом-2". При этом она подчеркнула, что когда оскорбляют ее, то она отправляет обидчиков в блок.

"Но когда это дело касается учителей, педагогов, родственников, родителей, идите к черту! Вас самим не стыдно так себя вести?" – возмутилась Ксения Бородина. Звезда предложила оскорбить учителей и директоров тех школ, где учатся дети ее подписчиков.

Кроме того, Ксения Бородина высказалась по поводу социальных сетей, которые, по ее мнению, развращают людей. "Вы лучше почитайте книги, займитесь своим образованием. Почитайте про чувство такта, вам будет полезно… Я не знаю, где вас воспитывали?" – заключила звезда.