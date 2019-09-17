"Полный игнор": муж Бородиной взвыл от несправедливости

"Я не очень люблю выносить сор из избы. Но сил моих нет больше терпеть этот беспредел!" – взвыл муж телеведущей. Он рассказал, что если Ксения Бородина просит дочку Теону что-нибудь сделать, то та моментально бежит все исполнять, даже если ей сказали убрать за собой игрушки.
Однако все обстоит иначе, если просьба исходит от главы семейства. "А если я попрошу что-либо, например, поцеловать меня, то полный игнор, как будто меня нет в комнате", - поделился муж телезвезды. "Это че за антипапское поведение??? Кто-нибудь, дайте мне озверин, чтобы я хотя бы мог лицо нахмурить, когда она меня не слушается", – высказался Курбан Омаров.
Кто-то из фолловеров отметил, что это нормально — баловать девочек. Но многие посчитали, что в звездной семье неправильно расставлены приоритеты. "Нда, Ксюша всех построила!" "Видимо, вы — добрый полицейский, а она – злой. Обычно в семьях роли между мамой и папой выстраиваются наоборот", – прокомментировали поклонники семьи Ксении Бородиной.
Напомним, ранее Ксения Бородина категорично высказалась о том, как должны строиться отношения с мамой мужа. Ведущая шоу "Дом-2" уверена, что свекровь не должна вмешиваться в семейную жизнь своего взрослого сына. Как считает знаменитость, родители таким поведением могут только испортить жизнь своим наследникам.
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