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"Полный игнор": муж Бородиной взвыл от несправедливости

Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: www.globallookpress.com
Курбан Омаров пожаловался поклонникам в "Инстаграм" на недостаток своего авторитета среди детей. По словам предпринимателя, слово его супруги Ксении Бородиной более весомо в семье. 
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"Я не очень люблю выносить сор из избы. Но сил моих нет больше терпеть этот беспредел!" – взвыл муж телеведущей. Он рассказал, что если Ксения Бородина просит дочку Теону что-нибудь сделать, то та моментально бежит все исполнять, даже если ей сказали убрать за собой игрушки.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Однако все обстоит иначе, если просьба исходит от главы семейства. "А если я попрошу что-либо, например, поцеловать меня, то полный игнор, как будто меня нет в комнате", - поделился муж телезвезды. "Это че за антипапское поведение??? Кто-нибудь, дайте мне озверин, чтобы я хотя бы мог лицо нахмурить, когда она меня не слушается", – высказался Курбан Омаров.

Кто-то из фолловеров отметил, что это нормально — баловать девочек. Но многие посчитали, что в звездной семье неправильно расставлены приоритеты. "Нда, Ксюша всех построила!" "Видимо, вы — добрый полицейский, а она – злой. Обычно в семьях роли между мамой и папой выстраиваются наоборот", – прокомментировали поклонники семьи Ксении Бородиной.

Напомним, ранее Ксения Бородина категорично высказалась о том, как должны строиться отношения с мамой мужа. Ведущая шоу "Дом-2" уверена, что свекровь не должна вмешиваться в семейную жизнь своего взрослого сына. Как считает знаменитость, родители таким поведением могут только испортить жизнь своим наследникам.

Автор: 17 сентября 2019, 19:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Катя
Ответить
Значит дети видят неуважение мамы к отцу, копируют её поведение , и относятся к отцу так же как мать.
А вообще, чужая семья потёмки.
1

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