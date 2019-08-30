"Токсичная подруга": Бородину больно побили за вранье

Светский обозреватель напомнила, что у знаменитости было много подруг. Однако, по ее словам, отношения с Ксений Бородиной у всех заканчиваются одинаково печально. "Жужа – свинья, орет Бородавка, а Ритка Агибалова неблагодарная, Водонаева грязноротая…" - отметила Миро.
"Как же так получается, что близкие люди вдруг становятся первыми врагами?" – задалась вопросом блогер. Она считает, что проблема в самой Ксении Бородиной. "Ты вопишь на каждом углу, какая ты замечательная подруга. А потом вдруг выливаешь на близких друзей ушат вранья и помоев", - высказалась Миро.
Блогер отметила, что никто из подруг Ксении Бородиной не раскрывал ее тайны. Ведущая же, по словам светского обозревателя, после ссоры вываливает всю подноготную подружек, "сдабривая тайны огромной долей вранья".
"Я так скажу: если все кругом виноваты, если все подруги – подколодные змеи, то причина всегда в самом человеке – он сам гнилой, оттого ему все гнилыми кажутся", – больно побила Ксению Бородину Лена Миро.
"Я называю таких людей токсичными", - заявила она о ведущей "Дома-2". Блогер призналась, что не общается с такими людьми и никому не советует. "Парни, вам тоже урок – смотрите, как ваши бабы общаются со своими подругами. По сути, ведь, разницы нет – она точно так же ведет себя и с мужчинами", – заключила Миро.
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