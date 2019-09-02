"Оргии, гулянки, пьянки": Малахов обнародовал детали разгульной жизни сестер Хачатурян

Близится к финалу расследование одного из самых громких преступлений 2018 года: три сестры Хачатурян убили родного отца. В эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" выступила родственница скончавшегося Наира Хачатурян. Женщина говорит, что ее племянницы – Ангелина, Кристина и Мария – расправились с родителем, чтобы жить самостоятельно.

Сестра убитого Михаила Хачатуряна заявила, что тот был отличным отцом, никогда не поднимал руку на детей. Более того, девочки были избалованы. Денег на наследниц ее он не жалел.

"Кристина была поскромнее, она была ведомая. Ангелина была мужественной, то есть боевая. Мария – хитрая. Проблемы с Марией были обширные. Она лишилась девственности в 15-16 лет. Миша об этом ничего не знал. Мы не хотели его расстраивать. Дети при нем были паиньками", – сказала Наира Хачатурян в студии ток-шоу "Прямой эфир".

По словам адвокатов подозреваемых в убийстве девушек, экспертиза доказала, что Михаил Хачатурян долгие годы применял физическое и сексуальное насилие к дочкам. Наира настаивает, что это ложь.

Хачатурян предоставила редакторам программы "Прямой эфир" видеозапись, которая была сделана за десять дней до трагедии. В кадре Михаил и его наследницы едут в авто. Счастливое семейство на камеру благодарит родственника за поздравление. Девочки выглядят довольными. Наира говорит, что видео подтверждает ее слова о Михаиле: племянницы не кажутся запуганными жертвами. Также Андрей Малахов продемонстрировал компрометирующие фото, на которых сестры устраивают разгул в компании подруг и парней.

"Очень много версий, почему девочки на это пошли. Они просто понимали, что отец им мешал. Они понимали, что, избавившись от отца, они будут жить как хотят. Первая версия, возможно, он сказал: "Знаете что, давай я вас отвезу, допустим, в клинику гинекологическую любую". Возможно, он их предупредил, что завтра их отвезет, а Мария тут не девственница. Вторая версия – это деньги, пропажа денег, была большая сумма. Доступ к счетам Михаила был у Кристины", – сказала родственница убитого в ток-шоу "Прямой эфир".

По словам Наиры, сестры знали, что как только Марии исполнится 18 лет, отец увезет их в Израиль. Там Михаил планировал выдать дочек замуж.

"У каждой был парень, они познали секс, познали наркотики, познали тусовки, вписки. Они не хотели уезжать. Кто-то их направлял, возможно это мать была", – предположила Хачатурян.

Гостья сегодняшнего выпуска программы "Прямой эфир" поведала, что между родителями сестер были конфликты из-за старшего ребенка Сергея. Михаил подозревал, что его жена, Аурелия Дундук, родила мальчика от другого мужчины. По словам Наиры, ее брат не выгонял жену из дома. Аурелия сбежала с любовником, бросив детей. Хачатурян говорит, что Сергей хотел уехать к матери, но та его не приняла. Тогда Наира поселила племянника в своем доме.

Соседка семьи Хачатурян, Валентина Бижбалова, рассказала корреспондентам "Прямого эфира", что сестры действительно доставляли беспокойство. Ангелина, Мария и Кристина были избалованы отцом. По словам Валентины, по девушкам тюрьма плачет.

"Миша уезжал, оставлял их на месяц, на два. Когда он приезжал, здесь бардак. Ему передавали, что тут оргии, гулянки, пьянки и так далее. Естественно, он взрывался, он кричал. Это страшно, я бы никому не пожелала таких детей. Девочкам это не нравилось, они хотели свободы", – говорит соседка подозреваемых в убийстве.