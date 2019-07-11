В отношении мертвого отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве. Стоит отметить, что официально эта информация не подтверждена.
Уточняется, что дело возбудили по трем статьям Уголовного кодекса России: "Истязание", "Насильственные действия сексуального характера" и "Понуждение к действиям сексуального характера". Следствие считает, что Михаил Хачатурян совершил эти преступления в отношении своих дочерей, пишет ТАСС.
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