Десять лет спустя: Светлаков ошарашил внезапным заявлением

Артист рассказал о ближайших творческих планах. Сергей Светлаков намерен вернуться в шоу "Уральские пельмени".

Шоумен будет снова сотрудничать с популярным коллективом, возникшим как команда КВН. Светлаков разово выступит в составе "Уральских пельменей". Это произойдет на "Вечере встреч выпускников" 3 сентября, сообщает НСН.

Артист рассказал о репетициях к выступлению, программа которого меняется в ходе работы. "Что будет через несколько дней – вообще не знаем. Возможно, это будет рождаться ночью перед выступлением, как когда-то", – отметил Светлаков. Известно, что кроме "Уральских пельменей" в "Вечере выпускников" примут участие команды "Город Пятигорск" и "Сборная Камызякского края".

Напомним, Сергей Светлаков ушел из команды "Уральские пельмени" в 2009 году. Артист хотел сосредоточиться на собственных проектах.

Как писали "Дни.ру", в Екатеринбурге актер занимается собственным проектом, рестораном Eshak. Звезда "Уральских пельменей" признается, что отдушиной для него являются заведения, которые он открывает. При этом Сергей Светлаков отметил, что для него это не просто бизнес, а еще и хобби, в котором он продолжает раскрываться по-новому.

По признанию экс-участника "Уральских пельменей", он не сильно рассчитывает на деньги, которые приносят его заведения. Сергей Светлаков убежден, что эта интересная часть его жизни больше подходит для души, сообщает Е1.