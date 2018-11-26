"Горько!": народ поздравил Урганта и Светлакова

Иван Ургант опубликовал фотографию, на которой запечатлен с популярным комедийным актером Сергеем Светлаковым, и написал, что они "решили оформить отношения". Пользователи Сети бурно отреагировали на сообщение шоумена.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Иван Ургант выложил снимок, где снят вместе с Сергеем Светлаковым. Отметим, что мужчины облачены в классические смокинги и запечатлены на фоне белой с золотой отделкой двери. Ургант и Светлаков стали ведущими вручения престижной музыкальной премии "Золотой граммофон".

"Решили оформить отношения!" – подписал фотографию Иван Ургант. Зная чрезвычайно развитое чувство юмора телеведущего, многочисленные подписчики сочли заявление шуткой и решили пошутить в ответ. "Супер", "Поздравляем!!!", "Ну наконец то!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "...теперь передачи у Ивана будут вдвойне интереснее.... классно ...обожаю все ваши передачи ребята, ждем новизны к НГ!!!!!!!", "Горько!", "Давно пора! Ждем маленьких!", "Кто залетел первым?" – оставили такие комментарии к фотографии подписчики.

Ранее Иван Ургант в очередной раз подшутил над своими коллегами. Популярный телеведущий обыграл неловкую ситуацию, в которую в последнее время попадают известные артисты и спортсмены из-за взлома их личных аккаунтов и гаджетов, когда киберпреступники крадут их интимные фото, а потом выкладывают на всеобщее обозрение в Сети.

По мнению Ивана Урганта, защититься от хакеров проще простого. "Зачем хранить в телефоне столь откровенные снимки? Поступайте как Иван Ургант – делайте интимные фото в ателье!" – написал телеведущий в Instagram и опубликовал откровенное фото. На снимке Ургант сидит на велосипеде в костюме Адама, интимные части тела на снимке целомудренно размыты.

