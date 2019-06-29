Звезда "Уральских пельменей" покорила обнаженной грудью
На снимке актриса сидит на берегу моря в платье песочного цвете. Видно, что она не надела нижнее белье. "Нам всем не хватает моря. Хочется всегда тепла, вечного лета. Но даже не знаю, смогла бы я жить круглый год при температуре +30. При таких обстоятельствах, я бы скучала по снегу. Наверное! А вы?", – написала под постом Михалкова.
Некоторых возмутил такой вульгарный образ. "Что лифчик не надела-то?", – язвительно поинтересовался критик.
Но большей части подписчиков фотография пришлась по вкусу. Они стали осыпать Юлию лестными комплиментами. "Очень красивый кадр. Больше бы таких интересных снимков", "Пожалуйста, груди не увеличивай! Они у тебя бесподобны!", "Загляденье", "Вы такая красивая!", – не жалели добрых слов верные поклонники.
"Очень красивая грудь!", – отметил восторженный фанат.
Также пользователи сети активно отвечали на вопрос Михалковой, который она задала под постом. Оказалось, что большинство также, как и артистка, не смогли бы остаться в жаркой стране навсегда. "Я тоже, скорее всего, скучала бы по зиме", "Я бы смогла жить в жарком климате, но иногда бы ездила к снегу. На три дня!", – делились своим мнением фолловеры.
Подписчики пришли в восторг от откровенного снимка
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