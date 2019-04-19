Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной
Курбан Омаров посмотрел новый выпуск шоу Ксении Собчак, гостем которого стал комедийный актер Сергей Светлаков. В беседе с гламурной блондинкой артист объяснил уход с ТНТ. На своей официальной странице в Instagram Курбан Омаров крайне негативно высказался в его адрес.
"Дело в том, что он не видел перспектив развития. Почти все передачи с его участием закрыли или пригласили новых ведущих", – написал супруг Ксении Бородиной. А затем обратился к Сергею Светлакову: "Ты догадался, почему? Потому, что твой максимум – это педик Дулин, на котором ты доехал до сегодняшнего дня, и начал тихо тонуть".
Омаров уточнил, что негатив в отношении Светлакова возникает не просто так. "Где бы я ни встретил этого клоуна с одинаковой мимикой, постоянно слышал, как он пытается колко пошутить про "Дом-2" и ведущих. Причем шутки были настолько однотипными и избитыми, что мне невольно казалось, что у человека нет ни чувства юмора, ни фантазии. Когда я прочел эту новость, оказалось – не казалось. Фантазии нет. Есть зависть", – нанес неожиданный удар шоумену супруг Ксении Бородиной.
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