Травмированная звезда "Уральских пельменей" сплясала на костылях

Участник "Уральских пельменей" решил оригинальным образом привлечь зрителей на скорый концерт. Травмированный Андрей Рожков исполнил зажигательный танец на костылях.

Участники шоу "Уральские пельмени" отправляются на гастроли по городам Прибалтики. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников предупредили зрителей: скоро будут.

"Бабки едут на концерты. Приходите. Увидимся", — сообщил Мясников в Instagram. Подпись сопровождает видео, на котором звезда "Уральских пельменей" и его друг-коллега Андрей Рожков исполняют танец в образе двух старушек.

Рожков и Мясников создали собственный юмористический проект осенью 2018 года, они стали гастролировать отдельно от "Уральских пельменей". Артисты заявляли, что не планируют возобновлять деятельность с основным коллективом, напоминает Ura.ru.

На ролике Андрей Рожков отплясывает с костылями в руках. Участник "Уральских пельменей" получил травму в начале апреля. Из-за этого даже пришлось переписывать программу одного из шоу. В последних концертах Рожков играет сидя – роли специально подкорректировали.

Осенью 2018 года участники "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников и Андрей Рожков открыли собственный юмористический проект. Они стали гастролировать отдельно от основного коллектива, заверяя, что о расколе в команде нет и речи. Но все испортила участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова – она призналась, что шоу "распилили на две части".