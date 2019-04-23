Травмированная звезда "Уральских пельменей" сплясала на костылях
Участники шоу "Уральские пельмени" отправляются на гастроли по городам Прибалтики. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников предупредили зрителей: скоро будут.
"Бабки едут на концерты. Приходите. Увидимся", — сообщил Мясников в Instagram. Подпись сопровождает видео, на котором звезда "Уральских пельменей" и его друг-коллега Андрей Рожков исполняют танец в образе двух старушек.
Рожков и Мясников создали собственный юмористический проект осенью 2018 года, они стали гастролировать отдельно от "Уральских пельменей". Артисты заявляли, что не планируют возобновлять деятельность с основным коллективом, напоминает Ura.ru.
На ролике Андрей Рожков отплясывает с костылями в руках. Участник "Уральских пельменей" получил травму в начале апреля. Из-за этого даже пришлось переписывать программу одного из шоу. В последних концертах Рожков играет сидя – роли специально подкорректировали.
Осенью 2018 года участники "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников и Андрей Рожков открыли собственный юмористический проект. Они стали гастролировать отдельно от основного коллектива, заверяя, что о расколе в команде нет и речи. Но все испортила участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова – она призналась, что шоу "распилили на две части".
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