Дмитрий Тарасов показал откровенное фото жены

Иногда, наши любимые ставят нас в неловкое положения, не желая этого. Так знаменитый футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов случайно показал свою жену в неприглядном виде.

Анастасию Костенко – супругу спортсмена – часто критикуют за малейшие промахи в выборе наряда или макияжа. Злопыхатели нередко обижают девушку едкими комментариями и советуют "найти стилиста" в грубой форме.

Впрочем, как сообщает издание Starhit.ru, модель либо спокойно предлагает недоброжелателям не заходить на ее страницу, либо просто игнорирует. Но после того, что учудил ее муж, Анастасия не выдержала и ответила хейтерам. И ее можно понять.

На кадрах видео из личной страницы Дмитрия Тарасова в Instagram прекрасно видно, как Костенко разгуливает по кухне в трусах в горошек и с полиэтиленовым пакетом на голове. Вероятно, девушка делала маску для волос, когда Тарасов заснял ее в "домашнем".

Отметим, что футболист подмочил репутацию жены случайно. На самом деле, мужчина снимал на видео процесс изъятия печенья у дочери. Он просил девочку поделиться с ним угощением, в то время как на кухне находилась мама семейства. Тем не менее, нельзя не обратить внимание на тот факт, что даже в столь непривычном для поклонников образе Анастасия все равно выглядит ухоженно. Впрочем, на данный момент видео из социальной сети пропало.

Напомним, что ранее Дмитрий Тарасов уже показывал поклонникам свою любовь к семье. Так знаменитый футболист одарил свою годовалую дочь Милану драгоценностями, после того как девочка сказала первое слово.



