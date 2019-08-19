Дмитрий Тарасов избил знаменитого певца

На записи запечатлено как полузащитник дерется на ринге вместе с популярным рэпером Александром Тарасовым, более известным как T-killah. На видео заметно, что мужчины наносят друг другу сильные удары.
К слову, в жизни спортсмена и музыканта связывают дружеские отношения. Они даже называют себя братьями, так как у них одинаковые фамилии.
"Как вы думаете, у кого пошла кровь?" – поинтересовался у подписчиков Дмитрий.
Исход поединка неизвестен. По крайней мере, на странице футболиста. Но его можно узнать, посмотрев ролик на YouTube-канале Александра.
Поклонники начали высмеивать спарринг-партнеров. "Не позорьте такой вид, как бокс, девочки!", "Два додика!", "Все-равно вам каждый второй при встрече наваляет!", "Я не понял, а кто в лифчике дерется?", "Драться вообще не умеете", – насмехались над звездами пользователи Сети.
"Думаю, что Саня получил", – высказался фолловер.
Напомним, недавно футболист уже сполна получил от злопыхателей. Как писали ранее "Дни.ру", подписчики были возмущены внешним видом Тарасова, в котором он посмел явиться в храм.
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