После операции Тарасов оказался в инвалидной коляске
Супруга спортсмена – модель Анастасия Костенко – разместила в личном Instagram свежий снимок. Дмитрий Тарасов с загипсованной ногой запечатлен в инвалидной коляске. Рядом с ним жена и маленькая дочь Милана.
Фото вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков, ведь еще недавно звезда спорта отплясывала на свадьбе друга. Гипс не мешал Дмитрию Тарасову приятно проводить время и позировать фотографам.
"Тарасов хрустальный футболист (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем такое фотографировать?", "То на свадьбе танцевал и прыгал то в коляске🤦♀😏", "Такое ощущение, что вы занимаетесь показухой!" – пишут интернет-обыватели.
Напомним, на днях Дмитрий Тарасов стал участником большого скандала. Оказывается, счет за дорогостоящую операцию спортсмена пришел футбольному клубу "Локомотив", игроком которого был Дмитрий. Руководство оплачивать оказанные услуги не хочет, так как считает, что необходимости в оперативном вмешательстве не было. По их мнению, Тарасова могли вылечить обычной терапией. "Локомотив" может подать в суд на футболиста.
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