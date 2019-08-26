Тарасов одарил годовалую дочь драгоценностями

Об этом в Stories своего Instagram рассказала супруга спортсмена – модель Анастасия Костенко. Девушка призналась, что ее счастью нет предела, ведь "папа" Милана говорит уже давно.
Модель опубликовала короткое видео, где Милана отчетливо произносит заветное слово на камеру. Подписчики поздравили молодую маму и ее отпрыска. Также внимательные интернет-обыватели успели насчитать у девочки восемь зубов и заметить сережки в ушках.
Годовалая малышка носит драгоценные украшения. Судя по всему, знаменитый футболист балует дочь, делая ей дорогостоящие подарки.
Отметим, что у Дмитрия Тарасова есть наследница от первого брака – Ангелина. В этом году девочке исполнилось десять лет.
После развода с матерью Ангелины – Оксаной – футболист исправно платил алименты. Однако первая супруга все равно обратилась в суд. Женщина заявила, что зарплата отца ребенка растет, а сумма, которая перечисляется на содержание ежемесячно, – нет.
Фемида стала на строну Оксаны. Дмитрия Тарасова обязали выплатить Ангелине семь миллионов. Недавно футболист перечислил деньги дочери.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Отец одиночка
На что обращают внимание мужчины?
Секс на первом свидании
Наши питомцы.
Надоело одиночество!...
Животные
Девушка снималась в порно