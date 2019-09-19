Пришедшей в себя Заворотнюк родные подсунули важные документы

Российским медикам удалось стабилизировать состояние Анастасии Заворотнюк. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" перевели из реанимации в палату терапевтического отделения. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга. Артистку вывели из медикаментозной комы, сообщает телеграм-канал Mash.
Как утверждает источник, накануне вечером, после того, как Анастасия Заворотнюк пришла в сознание, родные принесли ей в палату пакет неких важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет их изучить. Какого характера бумаги, остается только догадываться. Однако, согласно некоторым данным, они носят имущественный характер.
Ранее стало известно, что врачи определились с тактикой лечения актрисы. Первостепенными являются антибактериальная терапия и коррекция отека мозга. Артериальное давление Анастасии Заворотнюк поддерживается с помощью препаратов.
Отметим, что ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов заявил, что отек мозга, который, по слухам, случился у Анастасии Заворотнюк, не повод ставить крест на человеке. По словам врача-онколога, это состояние обратимое. Специалист отметил, что через него наразных этапах диагностики или лечения проходит большое количество пациентов, страдающих опухолями головного мозга.
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