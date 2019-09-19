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Пришедшей в себя Заворотнюк родные подсунули важные документы

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Молитвы всей страны оказались не зря. Состояние Анастасии Заворотнюк вселяет оптимизм, потому что ее перевели в обычную палату. Говорят, близкие принесли ей некие важные документы.

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Российским медикам удалось стабилизировать состояние Анастасии Заворотнюк. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" перевели из реанимации в палату терапевтического отделения. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга. Артистку вывели из медикаментозной комы, сообщает телеграм-канал Mash.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Как утверждает источник, накануне вечером, после того, как Анастасия Заворотнюк пришла в сознание, родные принесли ей в палату пакет неких важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет их изучить. Какого характера бумаги, остается только догадываться. Однако, согласно некоторым данным, они носят имущественный характер.

Ранее стало известно, что врачи определились с тактикой лечения актрисы. Первостепенными являются антибактериальная терапия и коррекция отека мозга. Артериальное давление Анастасии Заворотнюк поддерживается с помощью препаратов.

Отметим, что ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов заявил, что отек мозга, который, по слухам, случился у Анастасии Заворотнюк, не повод ставить крест на человеке. По словам врача-онколога, это состояние обратимое. Специалист отметил, что через него наразных этапах диагностики или лечения проходит большое количество пациентов, страдающих опухолями головного мозга.

Автор: 19 сентября 2019, 13:06
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ржака )))))
Гость
Ответить
Гость
А что так бывает неделю в коме.1день в себя пришла,2день в палате документы читает
Всех оболванили -- за 3 дня побыла в критическом состоянии , паралич , воспаление лёгких , отёк мозга и лёгких и вдруг значительное улучшение , всё прошло и самое главное уже в простой палате !!! БРЕД для лохов .. ПИАР
Гость
Ответить
Какие же есть очень" добренькие"людишки.Да не дай Бог,чтобы в ваших семьях ничего не случилось.И вообще зависть -это самое худшее чувство.А Насте,скорейшего выздоровления.
Гость
Ответить
Надоели со своей актрисой.все равно умрет.
Гость
Ответить
Долой заворотнючек! Надоел ваш КРОТ-2, бесконечный паскудный сериал
Дешевый способ привлечь к себе хоть какое-то внимание стареющей и бездарной актриске с миллионными долгами
Предлагаю не смотреть фильмы с участием заворотнюк НИКОГДА
Ну, я и раньше не смотрел
Гость
Ответить
Почему с Собчак ничего не случается? А Насте- чудесного выздоровления!!!
Гость
Ответить
Почему с Собчак ничего не случается? А Насте- чудесного выздоровления!!!
Гость
Ответить
Что-то меня это всё не радует. Привели в себя, чтобы быстренько наследство оформила, пока мозг функционирует...м-да.
Гость
Ответить
А что так бывает неделю в коме.1день в себя пришла,2день в палате документы читает
Гость
Ответить
"Молитвы всей страны оказались не зря." Это же где учат такой журналистике? А Насте -- чудесного исцеления и долгих лет!
1

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