"Все, что можно было сделать, уже сделано": Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк

Музыкальный продюсер оказался очень осведомлен в делах артистки и ее семьи. В личном "Инстаграм" Андрей Разин рассказал, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

По словам основателя группы "Ласковый май", об этом ему сказал источник, приближенный к лечению Анастасии Заворотнюк. Андрей Разин также подчеркнул, что молится за здоровье госпитализированной звезды сериала "Моя прекрасная няня".

После продюсер поблагодарил всех тех, кто пытался и пытается помочь семье Заворотнюк. Он отметил, что близкие Анастасии ни в какой помощи не нуждаются, даже материальной.

"Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Все, необходимые в таких случаях, процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо", – написал Андрей Разин.

В конце музыкальный продюсер прошелся по актрисе Алле Довлатовой и телеведущему Дмитрию Борисову. Звезды раскритиковали основателя группы "Ласковый май" в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале. Выпуск шоу был посвящен больной раком Анастасии Заворотнюк.

"Как у человека, этой змеи, вообще язык повернулся ставить какие-то грани, рамки, сколько (Заворотнюк) жить осталось. Андрей, а сколько вам-то осталось жить?" – сказала Алла Довлатова в эфире.

Андрей Разин, в свою очередь, назвал телеведущего и артистку "недоброжелателями". Он призвал забыть о спорах и поддержать семью Анастасии Заворотнюк.

"Те недоброжелатели, которые сегодня высказываются и что-то начинают там комментировать, не владея ситуацией, типа Аллы Довлатовой, Дмитрия Борисова и других негодяев – это самые пустые люди. Сегодня нужно делать все возможное, чтобы поддержать Настю и ее семью, а вы ищите каких-то злых кошек в каких-то кустах", – написал Андрей Разин.

Напомним, по имеющейся информации, Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжелом состоянии в одной из столичных клиник. Поступают крайне противоречивые данные относительно состояния здоровья актрисы.