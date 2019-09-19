Врачи приняли судьбоносное решение по лечению Заворотнюк

Состояние Анастасии Заворотнюк остается тяжелым, однако врачи определились с тактикой лечения. Первостепенным являются антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга, утверждает телеграм-канал Mash. Артериальное давление артистки поддерживается с помощью препаратов.
Возможно, врачи решились на лечение после того, как состояние исполнительницы роли няни Вики улучшилось. В близком окружении актрисы, ссылаясь на слова ее директора Марины Потаповой, рассказали, что у Анастасии Заворотнюк появились шансы на выздоровление, причем немаленькие. Якобы она вышла из комы.
На днях возле клиники, где находится артистка, были замечены ее старшая дочь Анна, а потом муж, фигурист Петр Чернышев. Аня принесла матери воздушный шарик. При этом родственники категорически отказываются комментировать информацию о Заворотнюк.
Собственно, поэтому точно никто не может сказать, что происходит со звездой комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Это дает благодатную почву для деятельности мошенников. К примеру, в Сети гуляет объявление о том, что Анастасия Заворотнюк не больна раком. Якобы актриса может это доказать, появившись в ток-шоу. Только надо заплатить за это 200 миллионов рублей.
С 13 сентября в СМИ распространились тревожные сообщения об Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, звезда попала в реанимацию в критическом состоянии: у нее был диагностирован отек мозга, а потом наступила полиорганная недостаточность.
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