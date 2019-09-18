Предполагаемый сын Золотухина узнал результаты ДНК-теста у Малахова

54-летний мужчина без определенного места жительства утверждает, что является внебрачным сыном народного артиста России Валерия Золотухина. В подтверждение своих слов он предъявляет паспорт, принадлежащий Золотухину Владимиру Михайловичу. Предполагаемый родственник знаменитости появился в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

"Меня всегда считали племянником Валерия Золотухина, но у меня есть предположение, что я являюсь его родным сыном", – рассказал герой сегодняшнего выпуска программы "Прямой эфир" Владимир Золотухин.

Владимир Михайлович 25 лет провел за решеткой. У него за плечами грабеж, воровство и убийство. Золотухин уже семь лет на свободе. Все эти годы он скитается по вокзалам, подвалам и рынкам в поисках пропитания и ночлега. Недавно предполагаемый сын знаменитости поселился в центре помощи бездомным.

Владимир Михайлович рассказал ведущему шоу Андрею Малахову, что воспитывался в приемной семье, в доме брата артиста Михаила. Они жили в Кемеровской области. Там его часто навещал дядя, звезда советского кино Валерий Золотухин. Герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "Прямой эфир" отметил, что знаменитый родственник всегда заботился о нем.

Золотухин рассказал, что в подростковом возрасте попал в спецучреждение для малолетних преступников. С тех пор его жизнь покатилась по наклонной.

"Мне не было 11 лет, когда меня туда забрали. Там я находился до 14 лет. После меня перевели в более строгое учреждение, потому что я считался трудновоспитуемым. Я вышел, адаптироваться быстро не смог. Побыл на свободе очень короткое время. Встретил друзей, попал в то же течение. Меня быстро эта трясина втянула, и я оказался опять за решеткой", – поделился Владимир Золотухин.

Корреспондентам "Прямого эфира" удалось найти двоюродного брата звезды советского кино – Виктора Золотухина. "Мой отец и отец Валерия Сергеевича были родные братья", – подчеркнул родственник артиста. По его словам, у Валерия Золотухина было два брата и сестра – Иван, Владимир и Антонина. Ни о каком Михаиле Виктор не знает.

Редакция ток-шоу "Прямой эфир" побывала в гостях у родного брата Валерия Золотухина – Владимира Сергеевича. "Среди двоюродных был Михаил. У него были дети", – вспомнил родственник народного артиста. Героя сегодняшнего выпуска программы Владимир Сергеевич видел впервые.

Родной брат Золотухина согласился предоставить образец своего ДНК для генетического исследования. В студии программы "Прямой эфир" озвучили результаты тестирования.

"Мы провели сразу два ДНК-исследования, чтобы дать объективный ответ на то, являетесь ли вы родственниками. Первый тест – тест на родство – говорит о том, что Владимир Сергеевич Золотухин и Владимир Михайлович Золотухин с вероятностью 99,89% не родственники. Второй тест по Y-хромосоме, так как вы предполагаемые родственники по прямой мужской линии, и в этом случае вероятность вашего близкого родства составляет 0%", – рассказал эксперт-генетик.