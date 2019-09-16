Свели в могилу? Родственники умершей звезды сцепились у Малахова

После смерти артиста Александра Числова его близкие родственники переругались. Племянник умершей знаменитости Владимир Андрианов приехал в студию программы "Прямой эфир". Молодой мужчина уверен, его дядюшке помогли уйти на тот свет.

В середине августа съемочная группа ток-шоу нашла известного актера Александра Числова в ужасном состоянии. Артист не вставал с кровати, жил без еды и воды. Александр говорил, что его хотят отравить: весной этого года он переоформил собственную квартиру на племянницу Светлану Андрианову.

Спустя три дня после выхода шоу "Прямой эфир" Числов скончался в одной из московских больниц. Актеру было только 54.

После этого с редакторами программы связался племянник Числова из Северодвинска Владимир Андрианов. Молодой мужчина узнал, что случилось с его знаменитым дядей, из выпуска программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Он полагает, что Светлана довела Александра до могилы.

"Если бы я знал об этом раньше, я бы собрался и примчался бы в Москву. Взял бы свою семью, мы помогли бы. Света об этом даже мне ничего не сказала. Я ей позвонил на следующий день после передачи: "Света, почему ты мне раньше ничего не сказала? Видела, что дядька лежит. Едешь домой и ничем ему не помогаешь". На что она мне ответила: "Где ж ты раньше был, мой братик. Как дядюшке плохо, так Света, а как наследство делить, так сразу ты тут появился". Но я не претендую на эту квартиру, она мне не нужна. Скорее всего, у нее давно были планы на это наследство. Она могла специально не говорить родственникам, чтобы никто не узнал", – сказал Андрианов в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир".

По словам Владимира, ранее Светлана получила жилплощадь еще одной своей родственницы. Тетя Андриановой перед смертью переписала недвижимость на нее.

Светлана Андрианова говорит, что родственники ополчились на нее из-за квартиры в Москве, которую завещал ей Числов. Женщина подчеркнула, что одна ухаживала за больным дядюшкой, ей никто не помогал, однако, когда на горизонте замаячило наследство, все вспомнили про артиста.

Ведущий шоу Андрей Малахов пригласил на съемочную площадку мать Александра Числова. Валентина Александровна на старости лет осталась без собственного угла. У старушки сгорел деревенский дом. По словам родительницы умершего артиста, Светлана выкинула ее из квартиры с вещами сразу после похорон. Валентина Александровна обратилась к адвокатам. Она намерена через суд вернуть жилплощадь сына.

"Бабушка многое преувеличивает, у бабушки кто-то должен быть белым, пушистым, а на кого-то надо срывать всех собак. Я абсолютно не против, если бабушка будет жить в квартире Александра, я только за", – сказала Светлана Андрианова корреспонденту шоу "Прямой эфир", добавив, что бабушку никуда не выгоняла.

За племянницу Числова заступился актер Денис Сердюков. Он 15 лет жил с Александром в одной квартире, снимал одну из комнат. По словам Сергея, Светлана добросовестно выполняла свои обязательства перед больным дядей.

Позже в студии ток-шоу "Прямой эфир" появился друг Числова, Юрий Деденев. Он полагает, что Сердюков действовал в сговоре с Андриановой. Якобы Сергей спаивал Александра, снимал деньги с его банковских карт и имел доступ к его электронной почте. Также в студии "Прямого эфира" вспомнили, что именно с Сердюковым провела последние месяцы жизни актриса Ирина Цывина, которая скончалась при весьма странных обстоятельствах.