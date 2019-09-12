Малахов озвучил детали страшной смерти любовницы российского миллионера

8 сентября 2018 года на берегу Байкала полицейские обнаружили тело 28-летней Анны Малой. В эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обсудили трагедию, о которой вполголоса говорит вся Иркутская область.

В ту роковую ночь Анна Малая после вояжа по барам города попросила своего водителя Владислава Марусова отвезти ее к озеру. Оставив мужчину в машине, изрядно выпившая девушка спустилась к беседке, мотивируя это тем, что хочет подумать в одиночестве.

Владислав Марусов задремал на 15-20 минут. Когда проснулся, Анны рядом не было. Он сразу пошел ее искать и обнаружил тело Малой в воде у подножия обрыва.

В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" стало известно, что полицию вызвал именно Марусов. Судмедэкспертиза установила, что смерть девушки произошла от утопления. На теле Анны Малой нашли следы борьбы: сломанные ребра и ссадины.

У погибшей был очень богатый и влиятельный любовник – миллионер и директор крупнейшего предприятия по производству соли в стране "Руссоль" – Сергей Черный. Именно он последние шесть лет содержал Малую. Якобы только после смерти он узнал, что Влад и Анна были любовниками.

Через полгода после трагедии Марусов из свидетеля превратился в главного подозреваемого. Сейчас Владислав находится в СИЗО.

Родственники водителя считают, что Черный повлиял на ход следствия, желая отомстить. Сергей Черный приезжал для личной беседы к начальнику СИЗО, после чего у близких Владислава перестали принимать передачи и письма.

Мать подозреваемого Ирина Марусова говорит, что по указке Черного ее уволили с работы. Все, кто как-либо защищал Владислава, получали угрозы от директора "Руссоли".

Ведущей программы "Прямого эфир" Андрей Малахов сообщил, что очевидцы, которые проходят свидетелями по этому делу, боятся давать интервью в открытую. На них оказывают давление.

"Я дала показания, и Следственному комитету мои показания походу неуместны. Они им не нужны, им нужны свои показания, которые они хотят услышать. На меня сейчас оказывают психологическое давление. 16 апреля у меня был обыск дома. На меня завели уголовное дело", – говорит свидетельница.

Также в студии ток-шоу "Прямой эфир" обнародовали запись телефонного разговора, где представитель Черного угрожает Марусову. Водителю погибшей настоятельно рекомендуют вымаливать прощения у миллионера. В противном случае Владислава обещают лишить свободы за убийство, грозят пытками в тюрьме.

В сегодняшнем выпуске программы продемонстрировали комментарий адвоката Сергея Черного - Рафика Файзулина. Защитник говорит, что, по данным экспертизы, Анну Малую убили. Преступление пытались замаскировать под несчастный случай.

"Якобы она упала со скалы 16 метров. А там же у нас скалисто на Байкале, она бы умерла от отрыва внутренних органов. А у нас повреждения другие. Когда стали разбираться, выяснилось, что, во-первых, падение невозможно, а во-вторых, был найден кроссовок ее. Там у нас есть пологий спуск к Байкалу. Волной он не мог был выброшен. Волны там не было", – рассказал адвокат Рафик Файзулин в ток-шоу "Прямой эфир".

Юрист добавил, что ими были инициированы экспертизы в нескольких лабораториях, в том числе в московских, независимых. Все заключения говорят, что это была насильственная смерть от утопления.

Присутствующий в студии судмедэксперт Александр Аулов добавил, что у Анны Малой нашли признаки неполного утопления, то есть механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей.

"При наличии алкоголя 2.7 промилле – это тяжелая степень опьянения – ее просто тащили, потом опустили лицом вниз в воду и она умерла", – резюмировал независимый эксперт в студии ток-шоу "Прямой эфир".