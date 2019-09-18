Бондарчук подтвердила самое страшное о судьбе Заворотнюк

Наталья Бондарчук поделилась переживаниями за Анастасию Заворотнюк. Сейчас артистка находится в тяжелом состоянии.



Сестра знаменитого режиссера рассказала, что думает о "няне Вике". По ее словам, Заворотнюк очень хороший человек. К сожалению, она подтвердила факт, что 48-летняя артистка действительно больна раком мозга.

"К сожалению, все, что пишет пресса – правда. У меня были личные контакты Насти. Теперь их нет. У меня сестра сгорела за четыре месяца! Рак – он коварен! Не выбирает, кто звезда, а кто нет," – поделилась переживаниями режиссер в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Сестра Натальи, Елена Бондарчук, умерла от онкологического заболевания в 47 лет. Женщина скончалась более десяти лет назад, однако тогда ее родные не раскрывали причину смерти. Только недавно они рассказали, что Елену погубила коварная болезнь.

Отметим, что с начала осени интернет переполнен слухами о раке у Анастасии Заворотнюк. Есть информация, что у актрисы растет опухоль в голове. Ранее говорили, что врачи погрузили женщину в медикаментозную кому. Впрочем, это вскоре опровергли. Анастасия в сознании, пусть ее состояние и оценивают как тяжелое.

Тема с раком мозга у Заворотнюк стала настолько популярна, что некоторые активные представители СМИ пытаются пробраться к ней в палату. В связи с этим было принято решение установить круглосуточную охрану для звезды "Моей прекрасной няни".

