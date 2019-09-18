Зловещее молчание о состоянии умирающей Анастасии Заворотнюк насторожило народ

Информация о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк шокировала россиян. Страна активно следит за изменениями в ее состоянии.

Многие поклонники стараются поддержать любимую артистку. "Боже, какая же она красивая! Настя, милая Анастасия, выживи! Храни тебя Господь!", "Дай Бог случиться чуду, и выздороветь ей!", "Борись, выздоравливай, сопротивляйся. Дети и муж нуждаются в Вас! Господи, помоги!", "Жаль ее очень! И близких очень жаль!" – пишут читатели "Дни.ру".

Самые язвительные не упустили возможности поглумиться над чужим горем. "Надо в живую воду ее погрузить! И сразу исцеление наступает! Хворостовского, Фриске, Задорнова не успели погрузить, а то б как новые были!", "Каждый день – о ее болезни. У нас в стране миллионы болеют и умирают от рака. Не такая же она великая актриса. Умрет точно. Дело времени", – высказались злопыхатели.

Многих фанатов задело поведение журналистов. По их мнению, хладнокровные СМИ пытаются нажиться на болезни Анастасии Заворотнюк.

"Это уже перебор. Мало ли сумасшедших и мошенников! Зачем эту чушь публиковать! Журналисты совесть совсем потеряли, устроили из трагедии человека безобразное шоу. Гадко и мерзко!", "Журналисты, совесть есть у вас? А сердце? А вообще что-то святое? Как можно печатать весь бред. Не надо в столь тяжелый момент мусолить мысли каких-то нездоровых людей. Ну поставьте же себя на место Анастасии или хотя бы ее родственников! Ничтожно все с вашей стороны!" – встали грудью за артистку заступники.