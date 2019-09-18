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Зловещее молчание о состоянии умирающей Анастасии Заворотнюк насторожило народ

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Информация о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк шокировала россиян. Страна активно следит за изменениями в ее состоянии.
прочитано 10296 раз

Многие поклонники стараются поддержать любимую артистку. "Боже, какая же она красивая! Настя, милая Анастасия, выживи! Храни тебя Господь!", "Дай Бог случиться чуду, и выздороветь ей!", "Борись, выздоравливай, сопротивляйся. Дети и муж нуждаются в Вас! Господи, помоги!", "Жаль ее очень! И близких очень жаль!" – пишут читатели "Дни.ру".

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Самые язвительные не упустили возможности поглумиться над чужим горем. "Надо в живую воду ее погрузить! И сразу исцеление наступает! Хворостовского, Фриске, Задорнова не успели погрузить, а то б как новые были!", "Каждый день – о ее болезни. У нас в стране миллионы болеют и умирают от рака. Не такая же она великая актриса. Умрет точно. Дело времени", – высказались злопыхатели. 

Многих фанатов задело поведение журналистов. По их мнению, хладнокровные СМИ пытаются нажиться на болезни Анастасии Заворотнюк.

"Это уже перебор. Мало ли сумасшедших и мошенников! Зачем эту чушь публиковать! Журналисты совесть совсем потеряли, устроили из трагедии человека безобразное шоу. Гадко и мерзко!", "Журналисты, совесть есть у вас? А сердце? А вообще что-то святое? Как можно печатать весь бред. Не надо в столь тяжелый момент мусолить мысли каких-то нездоровых людей. Ну поставьте же себя на место Анастасии или хотя бы ее родственников! Ничтожно все с вашей стороны!" – встали грудью за артистку заступники. 

18 сентября 2019, 12:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странные наряды Заворотнюк и Подкаминской

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это ещё большой вопрос, кто нос суёт, журналисты или пользователи Сети???
Ольга
Ответить
Простите, люди, но какие-же среди нас есть <цензура>!!! Просто диву даешься! Злые, завистливые, жадные до чужого счастья, успеха и денег! Выздоравливай, Настенька!
Гость
Ответить
Желаю Насте выжить назло всем злопыхателям и дать интервью за миллион долларов!
Факт
Ответить
Настенька, дай тебе Бог сил вырваться и произойти Чуду!!!! Живи: Настенька, и выздоравливай-ради малышки Милочки, семьи , друзей и хороших людей-а нелюди своё получат-всегда все подлое и злое возвращается бумерангом к ним все их зло и вернётся... Забери, чёрная костлявая, тех, кто к тебе так рвётся и катается на катафалке-а их лошадиное здоровье отдай тебе!!!!! Молимся за тебя: Настенька.....
Гость
Ответить
Писаки! Оставьте Настю в покое! Что, нет сплетен о пугалкиной-собчак-бузовой-волочковой? Пишите о клоуне Алибасове или петухе в перьях фильке!
Гость
Ответить
Проклятье настигло ее.
Гость
Ответить
Что других новостей нет.каждые 5 мин. о ней.
Гость
Ответить
Гость
Статьи и комментарии, нет слов. Помолчите некоторые, она публичный человек. Теперь как шакалы ждут новых новостей. И пишут шакалы. Какой ужас.... Вы подумали о родственниках. Ужас только и ждут все новостей. Представляю что Творится около её дома и около больницы. Всё ждут.. Информации. Кто первый напишет сделает вото тот получит деньги, аванс в газете. Трагедия
Да уж. Слово «публичный» ей подходит, как нельзя кстати.
Гость
Ответить
Статьи и комментарии, нет слов. Помолчите некоторые, она публичный человек. Теперь как шакалы ждут новых новостей. И пишут шакалы. Какой ужас.... Вы подумали о родственниках. Ужас только и ждут все новостей. Представляю что Творится около её дома и около больницы. Всё ждут.. Информации. Кто первый напишет сделает вото тот получит деньги, аванс в газете. Трагедия
Гость
Ответить
Возможно она уже умерла, просто родные не хотят публичности, хотят сами с ней побыть и попрощаться, поплакать, чтобы не на камеру. Жалко очень ее и ее родных.
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