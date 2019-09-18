Заворотнюк покажут на ток-шоу за 200 миллионов

Репортеры издания Teleprogramma.pro вышли на связь с неким Алексеем Степановым, назвавшим себя другом семьи Анастасии Заворотнюк и распространившим в Сети заявление, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" не больна и не находится в клинике. Журналисты поинтересовались, готова ли артистка сниматься в телепередачах или просто дать интервью.
"Мама не готова ни с кем общаться. И Анастасия не готова ни с кем общаться. Когда они будут готовы общаться, они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег", – приводит слова человека издание. Он уточнил сумму: "Это стоит 200 миллионов рублей".
Якобы за эти деньги готовы выступить или Анастасия Заворотнюк или ее мама Валентина Борисовна с опровержением относительно распространившейся информации о тяжелой болезни актрисы.
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