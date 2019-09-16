Самые последние новости о больной раком Анастасии Заворотнюк

По последним данным, Анастасия Заворотнюк лечится в одном из лучших частных онкологических медцентров Москвы. Говорят, звезду сериала "Моя прекрасная няня" пытаются спасти те же врачи, к которым два года назад поступил известный скрипач Дмитрий Коган. Однако музыкант вскоре умер.

Как сообщил источник в медицинских кругах, глиома головного мозга у Анастасии Заворотнюк была диагностирована еще зимой. Актриса консультировалась с лучшими в Москве специалистами в этой области – из НИИ онкологии имени Герцена и НИИ Бурденко. Те в один голос утверждали, что хирургическое вмешательство невозможно – слишком поздно обнаружено заболевание. Курс химиотерапии не дал результатов. Артистка улетела в Польшу, но и там врачи не смогли помочь.

Говорят, сейчас Анастасия находится в одном из частных онкологических медцентров Москвы, где применяют новейшие технологии и собственные протоколы лечения. По данным сайта "Комсомольская правда", в эту клинику два года назад приехал после прохождения процедур в Израиле известный скрипач Дмитрий Коган. У него был рак кожи. Родные сокрушались, что медики поменяли протоколы лечения израильских коллег, потому что через неделю пребывания в столице Коган умер.

Согласно последней информации Заворотнюк в коме, ей оказывают паллиативную помощь. О клинике, где находится звезда сериала "Моя прекрасная няня", рассказывают, что работу ведут круглосуточно, лечат по европейским и американским методикам. Попасть туда может не всякий. Ценник начинается от пяти тысяч евро, для раковых больных – от восьми. Деньги вносятся до госпитализации.

"Это депозит на всевозможные анализы, исследования, операции. Сумма не окончательная – как только деньги заканчиваются, надо платить снова. Плюс пребывание в палате реанимации – от тысячи евро в сутки. Если актрису положили на прошлой неделе, речь идет о сумме от 20 тысяч евро", – сообщил изданию источник в медицинских кругах.

Напомним, что официальные представители до последнего опровергали информацию о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Теперь они отказываются комментировать ее состояние.