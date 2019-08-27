"Взаимно заблокированы": Борисова публично обратилась к 12-летней дочери

Сегодня, 27 августа, дочери 43-летней звезды, Полине, исполнилось 12 лет. По словам Даны Борисовой, в честь дня рождения девочка посетит первый в жизни взрослый концерт.
Телеведущая опубликовала в личном микроблоге видеозапись, на которой обратилась к Полине с трогательной речью. "С днем рождения, мой ангел, мое счастье. Сегодня тебе исполняется 12 лет. Расти такой же умненькой, здоровой и счастливой", – отметила теледива.
Дана Борисова не сказала, будет ли устраивать застолье в честь наследницы. Судя по всему, у Полины на этот день другие планы.
"Моя любимая идет на первый в своей жизни гигантский концерт ее любимой Билли Айлиш. Желаю хорошо повеселиться и отдохнуть", – отметила телезвезда.
Также Дана Борисова посетовала, что не может попасть на страницу Полины. Телеведущая обнаружила, что их аккаунты в соцсети "взаимно заблокированы" – у девочки тоже не получается посмотреть профиль родительницы. Знаменитость призналась, что не знает, как так вышло.
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