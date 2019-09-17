"Стоило ей очень серьезной крови": Меньшов высказался о внезапной популярности дочери

Сегодня, 17 сентября, режиссеру Владимиру Меньшову исполнилось 80 лет. Юбиляр появился в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Вместе с режиссером на съемки приехала его единственная дочь, телеведущая Юлия Меньшова. К сожалению, супруги мэтра, народной артистки России Веры Алентовой, на шоу не было. Владимир Валентинович рассказал в эфире ток-шоу "Судьба человека", что гордится наследницей. Юля, по словам кинематографиста, с детства была очень самостоятельной, на родителей никогда не надеялась.

"Она очень взрослая и самостоятельная девушка. Она такой стала лет в 15. Показательно, что первое ее самостоятельное решение – религия. Она вдруг стала бегать в церковь на заутреню, на исповедь, что-то ей понадобилось. Мы, прямо скажем, не очень были верующие люди, а она вдруг стала глубоко верующей", – вспомнил Владимир Меньшов.

По словам режиссера, Юлия сама приняла решение сменить профессию, бросить хорошее место в театре. Меньшову всегда тянуло на телевидение. Дочь советских знаменитостей решила попробовать себя на новом поприще.

"Кем ты пойдешь туда? "Не знаю, кем угодно. Гримером", - говорила она. Странно после актрисы МХАТа стать гримером. Пошла она каким-то таким мелким редактором", – поведал кинематографист.

Наследница именитого режиссера так и работала бы на мелкой должности, если бы не случай. В телешоу "Я сама" потребовался ведущий. Меньшову пригласили на пробы, которые прошли удачно.

"Раз прошла передача, два – популярность взлетела до небес. Правда, это стоило ей очень серьезной крови. Такие взлеты не очень прощают: еще вчера была наравне со всеми, а тут… Довольно трудно было", – отметил режиссер в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".

Юлия Меньшова отметила, что у нее было обычное советское детство. То, что родители были звездами кино, никак не влияло на ее повседневную жизнь. Более того, с большинством трудностей ей приходилось справляться самостоятельно, так как мама и папа были постоянно заняты на работе.

"Я училась в самой обычной школе, мои одноклассники не очень хорошо знали, кто мои родители. Не так часто они появлялись на родительских собраниях. Конечно, когда я сменила школу, первоначально это вызвало какой-то эффект, потому что "Москва слезам не верит" была довольно популярной картиной. Это вызвало интерес у учителей и учеников, но этот интерес в течение двух недель был истреблен. Я стала обычной, такой как все, и это прекрасно", - поделилась телеведущая в эфире ток-шоу "Судьба человека".

По словам Меньшовой, поступая в школу-студию МХАТ, она взяла псевдоним. Экзамены Юлия сдавала под фамилией Большова. На этом настоял отец телеведущей. Вступительные испытания дочь советских звезд прошла успешно.

"Чтобы было честное понимание самой себя: вдруг там влияет твоя фамилия, или вдруг ничего не влияет, и ты на самом деле проходишь все эти творческие конкурсы", – объяснила Юлия Меньшова в программе "Судьба человека".