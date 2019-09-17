"Стильная старушенция": Меньшова откровенно о секрете молодости

Чтобы хоть ненадолго задержать мгновение, знаменитость решилась на пластические процедуры. В частности, Юлия поделилась впечатлениями от так называемого скульптурного массажа лица.
"Самый актуальный вопрос, который я ежедневно получаю: "Как Вам удается так выглядеть, как Вы ухаживаете за лицом?" Последние два года стали для меня периодом новых открытий в этом вопросе. Во-первых, скульптурный массаж лица. Это, скажу вам честно, дико больно. Особенно первые раза четыре", – рассказала телезвезда.
Правда, Меньшова уточнила, что все не так страшно и ко всему можно привыкнуть. Она отметила, что к исходу курса (десять раз) мышцы расслабляются, и не так больно. Кроме того, процедура дает поразительный эффект.
Ведущая призналась, что результат от процедуры ей не с чем даже сравнить. "Оказывается, мышцы лица тоже нуждаются в фитнесе не меньше тела", – удивилась актриса.
Она добавила, что среди ее фаворитов – патчи под глаза, бамбуковые и янтарные. Эти средства тоже дают хороший эффект, причем мгновенный, сообщает издание "7Дней".
Не так давно Юлия отметила 50-й юбилей. Она призналась поклонникам, что возраст ее нисколько не пугает.
"Всем, кто меня заранее утешал, скажу, что никогда не соотносилась с этой
математикой. Меня мой возраст никогда не придавливал, и я ни разу не
испытывала желания его скрывать, – поделилась Меньшова. – Надо признаться, результат меня более чем устраивает. Именно такой
стильной старушенцией я и хотела бы стать! Так что радостно на всех
парах двигаюсь по жизни дальше!"
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