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"Стильная старушенция": Меньшова откровенно о секрете молодости

Юлия Меньшова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала о своем секрете молодости. Она призналась, что в 50 лет приходится много чего пробовать.
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Чтобы хоть ненадолго задержать мгновение, знаменитость решилась на пластические процедуры. В частности, Юлия поделилась впечатлениями от так называемого скульптурного массажа лица.

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"Самый актуальный вопрос, который я ежедневно получаю: "Как Вам удается так выглядеть, как Вы ухаживаете за лицом?" Последние два года стали для меня периодом новых открытий в этом вопросе. Во-первых, скульптурный массаж лица. Это, скажу вам честно, дико больно. Особенно первые раза четыре", – рассказала телезвезда.

Правда, Меньшова уточнила, что все не так страшно и ко всему можно привыкнуть. Она отметила, что к исходу курса (десять раз) мышцы расслабляются, и не так больно. Кроме того, процедура дает поразительный эффект.

Ведущая призналась, что результат от процедуры ей не с чем даже сравнить. "Оказывается, мышцы лица тоже нуждаются в фитнесе не меньше тела", – удивилась актриса.

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Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

Она добавила, что среди ее фаворитов – патчи под глаза, бамбуковые и янтарные. Эти средства тоже дают хороший эффект, причем мгновенный, сообщает издание "7Дней".

Не так давно Юлия отметила 50-й юбилей. Она призналась поклонникам, что возраст ее нисколько не пугает. 

"Всем, кто меня заранее утешал, скажу, что никогда не соотносилась с этой математикой. Меня мой возраст никогда не придавливал, и я ни разу не испытывала желания его скрывать, – поделилась Меньшова. – Надо признаться, результат меня более чем устраивает. Именно такой стильной старушенцией я и хотела бы стать! Так что радостно на всех парах двигаюсь по жизни дальше!"

Автор: 17 сентября 2019, 08:49

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
секрет молодости откроет пластический хирург говорите правдивей дураков нет слушать сказки секрет прям на северах в шахте пахала мужики да койки тяжелей книжки и хрена в руках не держала
Гость
Ответить
Просто приятная красотка.
Гость
Ответить
Любим ые ревц5%
Гость
Ответить
Очаровашка!
1

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