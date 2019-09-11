Меньшов опешил от энергичного Путина

На пресс-конференции, посвященной собственному 80-летию, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем впечатлении от президента России Владимира Путина. Он поразился работоспособности российского лидера.

Владимир Меньшов рассказал о большой удаче, которая сильно повлияла на всю судьбу России. Речь идет о том, что на смену первому президенту России Борису Ельцину пришел именно такой политик как Владимир Путин.

От своего предшественника российского лидера отличает, в первую очередь, потрясающая работоспособность. "Он, в отличие от Ельцина, не сидит дома или на даче и не работает с документами, как тогда это называлось, а пашет за себя и за того парня", – подчеркнул Владимир Меньшов.

По его словам, Владимир Путин вынужден много работать в первую очередь из-за недоработок тех людей, которые руководили страной до него. "Тот парень – это Ельцин в данном случае. И Горбачев", – заметил режиссер.

"Пашет нескончаемо, можно поразиться его работоспособности и энергии", – заключил Владимир Меньшов.

Режиссер признался, что расценивает события 1991 года, когда распался Советский Союз, как трагедию. Тем не менее, он считает, что процессы, которые тогда происходили, были продиктованы объективными причинами. Просто Россия и живущие в ней люди заплатили за это слишком большую цену. Борьбой с последствиями той катастрофы страна занимается до сих пор.

Отметим, многие их тех, кто лично знает президента России и в курсе графика его работы, отмечают способность Владимира Путина посвящать рабочим делам практически все свое время. Российский лидер берет многие вопросы под личный контроль, занимается вопросами как внутренней, так и внешней политики и внимательно следит за всем, что происходит в стране.

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