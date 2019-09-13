Костюшкин пожаловался Корчевникову на жену-изменницу

Певец Стас Костюшкин ушел от жены, когда узнал о ее изменах. Артист рассказал об этом в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

С первой супругой – Марианной – певец познакомился, будучи совсем юным. Стасу Костюшкину в ту пору было 16, а его возлюбленной – 13 лет. Артист говорит, что честно ждал три года, однако девушка дала ему отворот-поворот и ушла к другому.

Спустя несколько лет они снова встретились. Правда, Марианна к тому моменту была замужем. Ради Костюшкина она решила уйти от супруга. Развод был непростым – муж девушки выпрыгнул из окна и сломал ноги.

Со временем все наладилось. Стас и Марианна сняли квартиру и стали жить вместе. К сожалению, этот союз просуществовал недолго. Костюшкин пожаловался ведущему шоу Борису Корчевникову, как однажды, возвращаясь с гастролей, он узнал, что возлюбленная ему изменяет. Об этом рассказали соседи.

Целый год артист пытался наладить отношения с избранницей, все ей простил. Но помня совет мамы: "никогда не унижайся перед женщиной", однажды проснулся и понял, что надо собирать чемоданы.

Спустя время Стас Костюшкин встретил другую девушку – Ольгу. С новой зазнобой вокалист познакомился на кастинге танцовщиц для группы "Чай вдвоем". В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека"артист признался, что не планировал жениться: эти отношения были бегством от первого брака. Однако, когда Ольга забеременела, Стас повел ее в ЗАГС. У знаменитости родился сын Мартин.

Этот брак звезды тоже продлился недолго. Стас Костюшкин влюбился в другую девушку – Юлию. В студии ток-шоу "Судьба человека" артист поведал, что два года жил на две семьи.

Стас и Юля вместе уже 15 лет. В этом браке родилось два сына – Богдан и Мирон. Супругам пришлось пройти через настоящее испытание – потерю нерожденного сына. Об этом чета вспоминает с болью.