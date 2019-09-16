Популярный телеведущий рассказал Корчевникову о жене-алкоголичке

Врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников рассказал о пагубном пристрастии супруги. Телезвезда появилась в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".



В середине 90-х Александр Мясников с семьей уехал в США. На чужбине будущей звезде телеэкрана и его родным было нелегко. Особенно переживала супруга Александра, Наталья. Женщина начала выпивать.

"Я не могу сказать, что это обычная судьба жен в Америке, но это очень распространено", – отметил Мясников в ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Александр отметил, что не сразу понял, что у его супруги появились проблемы с алкоголем. Как выяснилось, Наталья прикладывалась к рюмке уже с утра.

"Я, наоборот, думал: "Ну, человек там выпил, я на работе, ей веселее будет". Я сам упустил этот момент. Она стала шифроваться раньше. Она стала мешать водку с соком. И закуски не надо. Ходишь с соком, оранжевое выпил, кто знает, что там на три пальца водки", – поведал Александр ведущему шоу Борису Корчевникову.

Мясников пытался повлиять на супругу, отбирал бутылки, находил ее заначки, однако тщетно. Жена телеведущего, как и многие алкоголики, была очень изобретательна.

"Она могла зарыть на участке, спрятать в совершенно невероятных местах. Хитрые же. Я поздно понял, что дело далеко зашло", – сказал теледоктор в ток-шоу "Судьба человека".

Александр отметил, что в ту пору мало уделял внимания Наталье. Было не до этого. Чтобы выжить в Америке, приходилось много работать. Приходя домой, Мясников валился с ног от усталости.

"Я уже думал, что, наверное, она не вернется. У меня был момент безнадежности", – поделился Александр, подчеркнув при этом, что разводиться с Натальей не хотел.

К счастью, жена смогла побороть пагубное пристрастие. Мясников отметил, что справившись с зависимостью, она очень изменилась.

"Стала другим человеком после того, как она перестала это делать. Она стала намного добрее, она стала намного терпимее к людям вообще. Ее это сильно изменило. В один прекрасный момент она проснулась и сказала: "Я больше не пью", – рассказал Александр Мясников в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".