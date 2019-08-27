Переборовшая робость Меньшова обрела близкого человека

Актрисе трудно сближаться с новыми людьми. Юлия Меньшова рассказала об этой черте своего характера в Instagram.

По словам артистки, на предложения малознакомых людей встретится и провести время вместе она в большинстве случаев отвечает отказом. "Чуть сдаю назад: "Мол, спасибо, не стоит..." Не знаю почему – может, настораживаюсь от резких сближений? (говорю же, я – не "легкий" человек) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила Юлия Меньшова.

Однако один раз артистке все же удалось перебороть робость. Она согласилась на встречу с актрисой Анастасией Цветаевой, с которой в итоге очень подружилась.

"Однажды я приехала в Израиль, что-то написала об этом (тогда еще в ФБ), и тут же меня отловила Настя: "привет-привет, я тут живу теперь, давай встретимся, погуляем, покажу тебе Яффо". А мы не были знакомы особенно, хоть обе и были артистками. И я отлично провела время, будто бы с Настей была знакома годы и годы. Настя обладает редким даром – искусством жить радостно. И каждая деталь этой жизни почему-то интересна, и является поводом для творчества", – поделилась Юлия Меньшова.

Более того, по словам знаменитости, именно Цветаева уговорила ее завести аккаунт в Instagram. Юлия Меньшова рада, что послушалась совета любимой подруги, ведь теперь у нее масса подписчиков.

"В общем, какое счастье, что есть на свете такие легкие люди, рядом с которыми и сам обретаешь легкость, и даже смелость", – резюмировалаЮлия Меньшова.