Переборовшая робость Меньшова обрела близкого человека

По словам артистки, на предложения малознакомых людей встретится и провести время вместе она в большинстве случаев отвечает отказом. "Чуть сдаю назад: "Мол, спасибо, не стоит..." Не знаю почему – может, настораживаюсь от резких сближений? (говорю же, я – не "легкий" человек) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила Юлия Меньшова.
Однако один раз артистке все же удалось перебороть робость. Она согласилась на встречу с актрисой Анастасией Цветаевой, с которой в итоге очень подружилась.
"Однажды я приехала в Израиль, что-то написала об этом (тогда еще в ФБ), и тут же меня отловила Настя: "привет-привет, я тут живу теперь, давай встретимся, погуляем, покажу тебе Яффо". А мы не были знакомы особенно, хоть обе и были артистками. И я отлично провела время, будто бы с Настей была знакома годы и годы. Настя обладает редким даром – искусством жить радостно. И каждая деталь этой жизни почему-то интересна, и является поводом для творчества", – поделилась Юлия Меньшова.
Более того, по словам знаменитости, именно Цветаева уговорила ее завести аккаунт в Instagram. Юлия Меньшова рада, что послушалась совета любимой подруги, ведь теперь у нее масса подписчиков.
"В общем, какое счастье, что есть на свете такие легкие люди, рядом с которыми и сам обретаешь легкость, и даже смелость", – резюмировалаЮлия Меньшова.
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