Юлию Меньшову убрали из шоу на Первом канале
Новый пост на своей официальной странице в Instagram Юлия Меньшова посвятила закону бумеранга. Популярная телеведущая рассказала поучительную историю Федора Толстого по прозвищу Американец, который кутил и участвовал в кровавых дуэлях, а женившись, потерял одного за другим 11 детей. Столько же пало от его руки на поединках. Одумавшись, Толстой воцерковился и стал держать строгие посты, а перед смертью долго беседовал со священником. После себя он оставил лишь одну дочь.
Повествование было весьма пронзительным, и многие подписчики пришли к выводу, что у Меньшовой возникли проблемы, которые она не хочет афишировать. Кто-то решил, что это связано с работой – якобы не просто так ведущая пропала из передачи.
"Опять Вас, Юля, нет в "Живой жизни". Видимо, вчерашней историей Вы попытались компенсировать нам то, что сегодня мы снова остались без рубрики "Вместе". И все равно как-то грустно не увидеть Вас сегодня на экране", – написала ей поклонница.
Юлия Меньшова не оставила реплику без ответа. "Пока, Валентина, меня там и не будет. Пока не ждите!" – ответила она. Причину телеведущая не уточнила.
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