Меньшова сбежала в Америку вместе с семьей
В личном Instagram звезда поведала, что ее главная мечта – исколесить США – вот-вот исполнится. Об этом путешествии Юлия Меньшова грезила долгих 20 лет.
"Улетать на другой континент 🌎 на короткий срок нам всегда казалось странной затеей. Если уж ехать, так – задержаться и исследовать все закоулки. Но пока дети были маленькими, отправляться с ними в такую длительную и утомительную поездку тоже не казалось разумным. Но уж если получать впечатления – так всей семьей, по отдельности не интересно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась знаменитость.
Меньшова и ее отпрыски много лет отдыхали исключительно в Европе, однако когда подвернулся удобный момент, они бросили все и сбежали в Америку на 21 день. "Сын закончил институт, дочь 9 класс, а мы разгребли наши графики так, чтобы ничто не помешало нам прокатиться с ветерком", – отметила Юлия Меньшова.
Путешествие звездного семейства началось с осмотра достопримечательностей Нью-Йорка. Артистка и ее близкие получили массу положительных эмоций.
"Город контрастов" сразу же дал знать о своем характере, полдня сжигая солнцем ( +32), и залив тотальным ливнем во второй половине дня. Но впечатлениям ни то, ни другое не помешало!" – рассказала Юлия Меньшова.
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