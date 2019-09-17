Полголовы вскрыто: медики сделали сложную операцию Заворотнюк

Новые подробности появляются после того, как стало известно о смертельно опасной болезни у Анастасии Заворотнюк. Сообщается, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" обратилась за помощью к немецким специалистам.

В распоряжении издания "Московский комсомолец" появились данные, раскрывающие подробности хода болезни Анастасии Заворотнюк. Печальный диагноз популярной актрисе якобы был поставлен весной в Германии. В одной из немецких клиник в апреле артистка была прооперирована. Медики сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

25 июня актриса вернулась в Россию. Ее сопровождала мать Валентина Борисовна. Они вместе приехали в свой особняк в Крекшино. Однако уже в ночь на 26 июня Заворотнюк почувствовала себя плохо: у нее поднялось давление, возникли сильные головные боли. Вызвали скорую помощь.

По данным издания, актриса приветливо встретила медиков – она была в сознании, лежала в постели. Анастасия сильно изменилась: из-за трепанации черепа половина головы была вскрыта, виднелись швы. К тому же она набрала несколько килограммов. Заворотнюк сама сообщила о диагнозе, показывала медицинскую документацию на немецком языке и пожаловалась на головную боль.

Зарубежные специалисты для борьбы с болями прописали звезде сериала "Моя прекрасная няня" ибупрофен. Это средство считается легким, поэтому, вероятно, оно и не помогало. По инструкции медики вкололи другое болеутоляющее, после чего артистке стало лучше. Давление, которое, скорее всего, подскочило из-за боли, понизилось. К слову, повышенное давление было обусловлено и тем, что знаменитости делали инъекции гормонов от опухоли.

Когда бригада скорой прибыла в дом Анастасии Заворотнюк, там присутствовали ее мать и старшая дочь Анна, которая держала связь по телефону с отчимом, фигуристом Петром Чернышевым. Спортсмен задавал вопросы врачам. Специалисты покинули дом Анастасии Заворотнюк только после того, как ее самочувствие улучшилось.