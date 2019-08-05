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Шоу-бизнес

Шепелев разоблачил организатора нападения на известного актера

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com.
Известный актер Георгий Тесля-Герасимов стал гостем шоумена Дмитрия Шепелева. В студии программы "На самом деле" Первого канала артист рассказал, что пережил покушение.
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Тесля-Герасимов направлялся к своей машине, когда на него напали четверо и принялись избивать. По словам артиста, он чудом отделался ссадинами и гематомами.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Вышел где-то около 11 часов вечера со студии, отправился за своим автомобилем, который был припаркован в соседнем дворе, зашел за угол и на меня набросились сразу несколько человек, начали мутузить, естественно я испугался", – поведал артист в студии программы "На самом деле".

В организации нападения Георгий подозревает жену, племянника и кое-кого из завистливых коллег. Артист подчеркнул, что накануне избиения он в очередной раз повздорил с супругой Анной Сафроновой, с которой сейчас находится на стадии развода. Более того, Анна писала ему сообщения с угрозами.

На съемочной площадке "На самом деле" появилась и Анна Сафронова. Любые обвинения в свой адрес женщина отрицает. Между тем она не скрывает ненависти к мужу, ведь он жестоко ее обманул – привел в дом любовницу, которую выдавал за племянницу.

"Нападение организовала не я, в этом я не участвовала, но очень хотелось бы. Я была у адвоката, хочу тебе сообщить, что я намерена отобрать детей – ты их не увидишь, ты получишь развод, все недвижимое и движимое имущество перейдет мне", – заявила Сафронова.

Детектор лжи опроверг слова Светланы. Оказалось, что жена знаменитости имела возможность организовать жестокое покушение.

Проверку на полиграфе прошел племянник Тесля-Герасимова Иван Евтухов. Оказывается, родственник тоже точит зуб на артиста. Георгий занял у того 500 тысяч рублей и возвращать не торопится.

"Присылал угрозы, что поставит на счетчик и грозил физической расправой", – пожаловался Дмитрию Шепелеву артист.

"Как можно поставить на счетчик дядю?" – не смог скрыть своего удивления ведущий "На самом деле".

"Я к этому не причастен, – оправдывался Евтухов. – Этот человек говорит, что должен мне деньги четыре месяца, на самом деле он мне должен деньги уже около года. Этот человек не выходит на связь, срывает все контакты, дает неправдивые обещания".

Иван ответил на вопросы полиграфолога. Детектор лжи показал, что племянник звезды не причастен к покушению.

В конце программы "На самом деле" выяснилось, что избиение Георгия Тесля-Герасимова заказал новый возлюбленный  Сафроновой Юрий Наумкин. Мужчина отомстил звезде за издевательства над Анной. Виновность Наумкина удалось доказать с помощью детектора лжи.  

Автор: 5 августа 2019, 18:22

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