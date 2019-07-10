Обнародовал личную переписку: Шепелев разоблачил отравление Алибасова

Телеведущий Дмитрий Шепелев вывел на чистую воду основателя группы "На-на" Бари Алибасова. В студии программы "На самом деле" обнародовали личную переписку, в которой приближенные продюсера обсуждают детали грандиозного обмана.

Редакторам программы удалось получить скриншоты диалога, который состоялся между помощником Бари Алибасова – Сергеем Моцарем и лечащим врачом шоумена. Стороны переписывались в мессенджере за месяц до нашумевшего отравления продюсера средством для очистки труб. По словам Дмитрия Шепелева, это и стало отправной точкой, спланированной пиар-акции.

В студии программы "На самом деле" на большой экран вывели скриншот того разговора. "Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", – пишет Моцарь доктору. Медик отвечает: "Мы тоже решили, что мозг и желудок".

Бари Алибасов, который присутствовал в момент обнародования переписки на съемочной площадке "На самом деле", судя по всему, не ожидал такого поворота событий. Шоумен закашлялся и попросил воды.

Отметим, что на этом разоблачение основателя группы "На-на" не закончилось – звезду посадили на детектор лжи. После проверки на полиграфе выяснилось, что Бари Алибасов действительно отравился, но не средством для очистки труб, как говорил, а алкоголем. Примечательно, что продюсер намеренно влил в себя спиртное.

"Я не пью уже восемь лет, вообще. Иногда, в какие-то праздники…" – начал было оправдываться основатель группы "На-на", но ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев не дал ему договорить.